"Меня все устраивает": супермодель превратилась в нищенку и ищет еду в мусорниках (фото)

Жизнь женщины покатилась вниз после развода с мужчиной и усиления наркозависимости.

Бывшую модель и жену звезды "Спасателей Малибу" Джереми Джексона Лони Уиллисон заметили, когда она искала еду на свалке, что показало, как далеко зашла жизнь бывшей фитнес модели после их разрыва десять лет назад.

39-летняя Уиллисон почти семь лет живет в лагерях для бездомных в Калифорнии, ее часто видят на улицах со своими лохмидными вещами, пишет New York Post.

Бывшая девушка с обложки, которая стала наркоманкой, впервые была замечена на улицах Лос-Анджелеса в 2016 году.

На фотографиях, сделанных несколько дней назад, Уиллисон выглядела истощенной, без зубов и с короткими волосами, это очень отличается от загорелой, сияющей и стройной девушки, которой она была когда-то.

Уиллисон, часто украшавшая обложки журналов и красные ковровые дорожки, в последние годы боролась со своим психическим здоровьем и проблемами в результате злоупотребления психоактивными веществами, употребление которых вышло из-под контроля после ее развода с Джексоном в 2014 году после двух лет брака.

Джереми Джексон и Лони Уиллисон в 2012 году. / Фото: nypost.com

Бурные отношения бывшей модели и фанатика фитнеса закончились из-за якобы пьяной потасовки, во время которой Джексон якобы пытался задушить Уиллисон.

Во время потасовки Уиллисон получила ранение с двумя сломанными ребрами, ранение шеи, а также царапины на лице и теле. Однако бывшая актриса сериала «Разоблачение» решила не предъявлять обвинений.

Пара развелась сразу после нападения Джексона, и он продолжил сниматься в разных сериалах.

Жизнь бывшей модели Лони Уиллисон резко изменилась после разрыва десять лет назад.

"Мне потребуется больше двух месяцев, чтобы должным образом поправиться", — сказал Уиллисон в интервью Sun два года назад.

Уроженка она сказала, что была в "очень плохом положении" после разлуки и начала ощущать беспомощность после того, как потеряла работу ассистента пластического хирурга.

Сразу после развода Уиллисон была уверена, что у нее достаточно ресурсов, чтобы прожить, поскольку она жила в богатом районе, но уже тогда была зависима от метамфетамина.

Уиллисон, часто украшавшая обложки журналов и красные дорожки, в последние годы боролась со своим психическим здоровьем и проблемами злоупотребления психоактивными веществами.

"У меня нет мобильного телефона. У меня есть еда и место для ночлега", — сказала она. "Я получаю деньги здесь и там, и есть еда в контейнерах и возле магазинов. Ее хватает".

Лони Уиллисон заметили во вторник в Санта-Монике, когда перебирала мусор / Фото: nypost.com

Уиллисон говорила в интервью в 2018 году, что страдала все более серьезным психическим заболеванием, которое привело к тому, что она была убеждена, что ее пытали электричеством в ее квартире.

Она больше не могла оплачивать счета за квартиру и, в конце концов, ее выселили из дома в Западном Голливуде.

Лони Уиллисон украшала обложки журналов, а теперь роется в помойках в поисках пищи / Фото: nypost.com

Судя по всей бывшей звезде устроит жизнь нищего, роющегося по помойкам в поисках пищи.

Специалист по реабилитации от наркозависимости Ларри Маринелли, владеющий домом трезвой жизни True Intentions, предложил Уиллисон бесплатную помощь, но она отказалась от лечения и вернулась на улицы менее чем за 24 часа.

Женщина не просит ни у кого о помощи и говорит, что ее устраивает ее жизнь / Фото: nypost.com

"Я не больше не разговаривала с Джереми. Я не хочу разговаривать со своими друзьями, у меня все отлично. Я не хочу, чтобы мне кто-то помогал", — сказала она Sun.

Напомним, ранее сообщалось, что британка, получившая тюремный срок после того, как уехала в Сирию и присоединилась к террористической группировке ИГИЛ, после увольнения стала модницей, демонстрирующей мировые бренды.

Кроме того, мы ранее информировали, что победительница "Холостяка-1" Шульгина шокировала правдой, как предательницу Яну Соломко протащили на проект.

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