"Меня всю трясет": украинку испугало, то что она увидела в посылке из Китая (фото)

В Украине женщина получила неожиданную посылку из китайского маркетплейса. Вместо детской игрушки в коробке было два яйца и живая маленькая черепаха.

Об этом Евгения Ярошенко рассказала в Threads.

Она заказала набор для раскопок, однако после получения посылки обнаружила, что в дороге из одного из яиц вылупился черепашонок.

Черепашонок. Фото: Threads

Сначала девушка обратилась к искусственному интеллекту, чтобы тот помог определить, что именно ей прислали. ChatGPT предположил, что это может быть аллигаторовая черепаха — вид из Северной Америки, который во взрослом возрасте весит до 80 кг и может быть опасным. Впоследствии женщина выяснила, что речь идет о китайской черепахе, которая вырастает до 20-27 см и питается растениями, рыбой и червями.

История вызвала немало комментариев в соцсетях. Девушку в шутку сравнивали с «Матерью драконов» из серии романов Джорджа Мартина. Пользователи отмечали, что подобные случаи уже случались, когда вместо детских наборов для раскопок людям приходили живые черепахи. Некоторые из комментаторов, которые имеют опыт в уходе за экзотическими животными, предложили свои советы.

На следующее утро Евгения сообщила, что черепашка пережила ночь и чувствует себя хорошо. Она показала, как выпускала ее походить, и добавила, что семья подбирает необходимое для содержания и ищет террариум.

Черепашонок. Фото: Threads

Несмотря на волну интереса, автор отказалась распространять ссылки на товар.

«Нет, ни в коем случае не давайте! Чем больше людей будут покупать, тем выше спрос будет на такие товары — а это к*пец какое издевательство над животным! Чем меньше спрос, тем меньше такие товары будут распространены. Кто хочет черепашку — велкам в зоомагазин», — отметили в комментариях.

