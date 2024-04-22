Мэр города "потерял" штаны прямо во время выступления — курьезное видео

В Колумбии мэр города попал в курьез, когда его штаны упали во время выступления, когда он произносил речь.

Об этом пишет NTK.

Хорхе Элиас Чамс был снят на видео, как он качает головой и приподнимает брови после инцидента, стоя за трибуной.

Это произошло во время выступления мэра на праздновании 109-летия местного учебного заведения. Несколько мужчин в религиозной одежде, сидевших за его спиной, хихикали, глядя на это.

Тем временем Чамс и стоящая рядом с ним женщина пытались натянуть его штаны обратно на белые боксерские трусы.

Пока высокопоставленный чиновник Сабаналарги нервно смеялся, слышно, как кто-то из толпы кричал: "Аплодисменты для мэра", чтобы подбодрить его.

Первыми словами Чемса, которые он произнес под добродушный смех в зале, были: "Сегодняшний день войдет в историю, я похудел на восемь килограммов".

После того, как клипом поделились в социальных сетях, пользователи неустанно шутят в комментариях: "Ему не хватает зарплаты, чтобы купить пояс", "Тогда поделитесь с нами диетой, если она работает".

Позже ректор Института образования Сабаналарга CODESA Далмиро Гарсия Энрикес выступил с заявлением, в котором упрекнул прессу за публикации о "досадном инциденте" с мэром Чамсом. Он добавил, что "единственным грехом" мэра было то, что он "был хорошим государственным служащим".

Напомним, подобный инцидент произошел летом в прошлом году с мексиканским политиком. Он также "потерял" штаны во время речи и посветил трусами.

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