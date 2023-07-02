Мэр города женился на крокодиле: брачный союз молодожены закрепили поцелуем

В мексиканском городке Сан-Педро-Уамелула в штате Оахака местный мэр Виктор Уго Соса женился на самке крокодила по имени Алисия Адриана, чтобы совершить древний ритуал ради процветания и достатка для своих сограждан.

Об этом сообщает France24.

Перед женитьбой "невесте", семилетней рептилии, которую во время церемонии называют "маленькой принцессой", завязали пасть веревкой, чтобы никто из участников обряда не пострадал.

“Я принимаю эту ответственность, потому что мы любим друг друга: вот что важно, не может быть брака, если мы не любим друг друга. Мы любим друг друга, и я согласен жениться на принцессе", — торжественно сказал мэр.

Также читайте Психологи назвали 9 фраз, которые сделают отношения в паре крепче

Этот многовековой ритуал коренных общин уходит корнями в доиспанские времена. Его цель – просить у природы процветания и изобилия. Местные жители верят, что рептилия является божеством, которое представляет мать-природу, а ее брак с лидером коренного населения символизирует союз людей с божеством.

Перед свадьбой Алицию Адриану водят от дома к дому в зеленой юбке, черной блузке-хуипили и головном уборе из цветных лент, чтобы местные жители танцевали с ней. Затем в белом свадебном платье с серебряными украшениями самка крокодила приехала в ратушу, чтобы выйти замуж за городского председателя.

После свадьбы мэр танцует с супругой под ритмы традиционной музыки. Танец заканчивается поцелуем, скрепляющим этот брачный союз.

"Сегодняшняя свадьба делает нас очень счастливыми, потому что мы празднуем объединение двух культур. Люди счастливы", — сказал мэр Виктор Уго Соса.

Напомним, британская певица Brocarde, заявившая, что вышла замуж за призрак в прошлом году, обратилась за консультацией по браку через медиума и теперь подумывает об изгнании нечистой силы.

Читайте также: