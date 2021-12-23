Мэр Ивано-Франковска застрял в лифте и опоздал на прямой эфир с вопросами к власти (фото)

Городского председателя вызволяли из ловушки работники аварийной службы.

Вечером в четверг, 23 декабря, городской председатель Ивано-Франковска Руслан Марцинкив застрял в лифте муниципальной телерадиокомпании "Вежа", когда поднимался в студию для участия в прямом эфире.

Об этом он сам сообщил на своей странице в Facebook.

Мэр должен был стать участником программы "Запитай у влади", на которой жители города в прямом эфире обсуждают местные коммунальные проблемы.

“Застрял в лифте на Вежі! Эфир может быть сорван”, — написал за несколько минут до начала программы Марцинкив, опубликовав селфи с лифта.

Освобождать мэра из лифтовой ловушки пришлось аварийной бригаде. Операция по спасению длилась недолго, но в телеэфире Руслан Марцинкив, по его словам, провел только 20 минут.

Facebook / Руслан Марцинкив

В комментариях к этому сообщению ивано-франковцы предположили, что лифт сломался, поскольку был не освящен. Тем самым Марцинкиву напомнили, как в 2015 году во время выборов городского головы Ивано-Франковска штаб Руслана Марцинкива инициировал освящение отремонтированного лифта в доме по улице Степана Бандеры.

Еще один житель города, видимо, заподозрив, что сегодня у городского председателя "не его день", посоветовал ему быть осторожнее, возвращаясь домой.

“Как будете ехать по Дудаева, смотрите, чтобы не поймали яму. "Водоекотехпром" подогнал новогодний ништячок”, — предупредил дружелюбный франковец, опубликовав фото разрытой коммунальщиками дороги.

Напомним, ранее в Ивано-Франковске в одном из развлекательных центров в кресле кинотеатра застрял школьник. Спасателям пришлось вырезать ребенка.

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