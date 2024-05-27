Мэр попал за решетку из-за связи с гадалкой: что они натворили

Чиновник оплатил деньгами из бюджета ремонт в доме гадалки и ее роскошный отдых на известных курортах.

В городе Агде во Франции разразился скандал – местного мэра Жиля д'Этторе и местную гадалку Софию Мартинес обвинили в коррупции и хищении средств.

Об этом сообщает BBC.

Как рассказали прокуроры, в течение четырех лет Мартинес, утверждавшая, что умеет разговаривать с мертвыми, манипулировала д'Этторе, выдавая свой голос за сообщения из загробного мира. В частности, когда мэр попросил гадалку связать его с умершим отцом, ей это якобы удалось. Во время сеансов голос Мартинес внезапно менялся и приобретал тон отца д'Этторе.

Сообщается, что гадалка имела замечательные навыки чревовещателя. Мэр получил тысячи таинственных звонков от "голосов" мертвых, в частности "ангелов". Некоторые из них призвали чиновника помочь гадалке.

Утверждается, что под влиянием этих сеансов д'Эттор нанял на работу нескольких членов семьи Мартинес, оплатил госсредством ремонт в ее доме и роскошный отдых в Полинезии и Таиланде. Местные предприниматели выполнили часть работ бесплатно, потому что опасались потерять контракты с мэром.

Адвокаты сторон имеют противоположные взгляды на ситуацию. Как утверждает защитник Мартинес, она признает то, что предала доверие мэра, но уверяет, что не манипулировала им. В то же время адвокат д'Этторе убеждает, что гадалка воспользовалась слабостью его подзащитного для личной выгоды.

Часть жителей города Агде видит в этом скандале сексуальный подтекст, а другие обвиняют мэра в растрате государственных средств.

В настоящее время д'Этторе и Мартинес находятся под стражей для предотвращения давления на свидетелей. Гадалку перевели в отдельную камеру после нападения на нее других осужденных: те обвинили женщину в колдовстве.

К слову, "умершая" после удара молнии женщина рассказала, что вернулась в свое тело со странной новой силой.

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