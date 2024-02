Мэри Дэвис: история и фото выжившей после катастрофы пассажирки "Титаника"

Мэри Уилберн, урожденной Дэвис, было 28 лет и 333 дня, когда она стала одной из немногих выживших из "Титаника".

Историю женщины вспомнила Книга рекордов Гиннесса.

В ночь с 14 на 15 апреля 1912 года около 1513 человек погибли, когда "Титаник" столкнулся с айсбергом во время первого рейса. Лодка столкнулась с айсбергом в 23:40 – образовавшиеся в результате удара порезы и трещины коснулись по меньшей мере пяти отсеков, лишив океанский лайнер возможности оставаться на плаву.

Через два часа океан унес жизни более половины пассажиров, в основном третьего класса, среди которых было 67 детей.

Прожив более 75 лет после кораблекрушения, Мэри запомнили как самую старую пассажирку "Титаника", выжившую после катастрофы.

Мэри Давис был молодой английской женщиной, которая была подготовлена к Нью-Йорку в кольцах работы. pic.twitter.com/mp1FbKoqIH — RMS Titanic Fan (@Rms_Titanic_Fan) 10 марта 2017

Мэри родилась 17 мая в 1883 году в Лондоне и была одной из семи детей. Работая поваром в богатых семьях, она жила со своими родителями, когда решила начать новую жизнь в Соединенных Штатах.

Она села на "Титаник" одна с билетом второго класса, чтобы начать новую жизнь и карьеру в Нью-Йорке, где ее ждали сестра Алиса и ее муж. Энциклопедия "Титаника" сообщает, что ее билет имел номер 237668 и стоил 13 фунтов стерлингов.

"Титаник" / Фото: Getty Images

Оказавшись на борту, Мэри делила каюту с двухъярусной кроватью с медсестрой Люси Ридсдейл, родившейся в Йоркшире. Ридсдейл также пережила это трагическое событие и никогда больше не вернулась в Англию.

Каюты второго класса размещались меж палубами D и F большого корабля и были комфортными помещениями с общими туалетами. Люди, путешествовавшие поодиночке, такие как Мэри и медсестра Ридсдейл, были объединены в пары.

В ночь трагедии Мэри и ее попутчица были предупреждены шумом у их каюты.

Хотя им приказали вернуться к постели и не обращать внимания на хаос, вскоре стюард приказал двум женщинам выбежать на палубу, чтобы успеть накинуть одеяло поверх легких ночных рубашек.

"Я боялась", — расскажет Мэри в нескольких интервью спустя много лет. "Люди кричали и плакали".

Одетая только в ночную рубашку и туфли, Мэри поняла, что в этом хаосе она забыла взять спасательные жилеты для себя и мисс Ридсдейл.

Она бросилась обратно в свою комнату, чтобы взять спасательные жилеты, пока женщина пожилого возраста продолжала свою работу, и, вернувшись на палубу, Мэри едва успела добраться до спасательной шлюпки.

Сообщается, что она упала за борт, но была быстро спасена и поднята в безопасное место.

"Я держала на руках двоих детей", – рассказала она в интервью в 1985 году. "Но потом их у меня отобрали".

После столкновения с айсбергом, когда огромный корабль погрузился в темноту, а в окрестных водах начали появляться тела, Мэри стала одной из 800 выживших и поведавших историю катастрофы счастливчиков.

Среди них была двухмесячная Милвина Дин, самая молодая, выжившая на "Титанике".

Согласно газете The Sun of New York, опубликованной после трагедии в апреле в 1912 году, Мэри стала свидетелем храбрости бегающих по палубе членов экипажа, чтобы помочь детям и женщинам сесть в спасательные шлюпки.

Она также вспомнила, как "видела, как первый офицер Мердок покончил с собой путем стрельбы".

"Она была без сознания около двух часов и заявляет, что не помнит, как слышала игру оркестра во время аварии "Титаника", — сообщается в выпуске Perth Amboy Evening News за 1912 год. "Когда она пришла в себя, она сказала, что женщины сидели у нее на ногах и почти придавливали ее".

Выжившие в конце концов были спасены трансатлантическим пассажирским судном "Карпатия", которое достигло места трагедии через два часа после столкновения и забрало более 700 человек.

Поселившись в США, Мэри продолжила рассказывать историю той ночи, которая изменила ее жизнь, сохраняя память многих погибших во время трагедии "Титаника", и вышла замуж за моряка ВМФ Джона Уилберна. Мужчина служил во время Первой мировой войны.

Остальную жизнь она прожила в Сиракузах, штат Нью-Йорк, со своим мужем Джоном, одним ребенком и внуками.

Проведя последние восемь лет своей жизни в гериатрическом центре Лоретто в Сиракузах, Мэри умерла в городской больнице общего профиля в возрасте 104 года и 72 дня.

Воспоминания о крушении преследовали ее всю жизнь.

