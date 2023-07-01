"Мёртвая" женщина шокировала родственников, проснувшись по дороге на собственные похороны — фото

В Таиланде женщина, считавшаяся мертвой, начала дышать и открыла глаза во время транспортировки перед похоронами.

Об этом пишет mirror.co.uk.

Во время поездки в фургоне парамедики решили, что 49-летняя Чатапорн Срифонла ушла из жизни. Она боролась с раком печени.

Ее опустошенная пожилая мать Мали уже позвонила родственникам, чтобы сообщить им трагическое известие. Скорбная семья придерживалась буддийской традиции быстрой кремации и немедленно приготовилась к ее похоронам, купив гроб и согласовав церемонию с персоналом храма.

Родные уже готовились к кремации / Фото: ViralPress

Впрочем, когда женщину везли из больницы домой, где труп должен храниться на ночь, она "ожила". Родственники были в шоке.

Хотя Мали была озадачена удивительным возрождением своей дочери, она еще раз позвонила семье, на этот раз неистово от радости, поделившись хорошими новостями.

Затем Чатапорн доставили в больницу, где она находится под наблюдением врачей в сопровождении дочери.

Мали сказала: "Моя дочь лечилась от рака в больнице, но врачи сказали нам, что у нее очень маленький шанс выжить. Я хотела, чтобы она провела свои последние минуты с семьей, поэтому я организовала ее возвращение в наш дом. Мы были убиты горем, когда обнаружили, что она умерла".

Женщина ожила по дороге на собственные похороны / Фото: ViralPress

История Срифонлы перекликается с аналогичным инцидентом, произошедшим ранее в этом месяце в Эквадоре, где 76-летняя Белла Монтоя внезапно ожила в своем гробу.

Врачи объявили Беллу мертвой, но родные были шокированы, когда она начала царапать свой гроб во время поминок. Ее срочно доставили в больницу, но через неделю она скончалась.

Читайте также: