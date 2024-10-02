Мешал громкий секс: мужчина причудливо отомстил незнакомцу, который изменял жене с его соседкой

Он ни о чем не сожалеет.

Мужчина рассказал, как он разоблачил громкую измену, чтобы спокойно спать.

На Reddit он рассказал, что интрижка соседки нарушала его график сна, поэтому он решил положить этому конец.

"У моей соседки сверху уже около четырех месяцев роман с женатым мужчиной. Мне было бы безразлично, но из-за этого романа он приходит в нечетные часы ночи, и они занимаются сексом очень громко (я очень хорошо слышу), и это будит меня/мешает мне спать. Как мне удалось понять, что это измена? Он никогда не ночевал у нее, а в его машине есть детские автокресла", – начал свою историю мужчина.

Но это не в первый раз, когда у него возникают проблемы с соседкой, поскольку он объяснил, что 40-летняя женщина устраивает вечеринки в понедельники и громко разговаривает ночью.

"Она возвращается домой в 2 часа ночи с работы, ходит по квартире и громко разговаривает по телефону. В свои 40 лет она устраивает вечеринки с 20-летними, заводит интрижки и живет, как подросток. Я пытался поговорить с ней, как нормальный человек, о том, что меня беспокоит, но ей безразлично, и мне пришлось привлечь ассоциацию, чтобы прекратить вечеринки. Я ненавижу ее", - пожаловался он.

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Чтобы начать свою месть, он начал искать информацию о таинственном мужчине – начиная с поиска регистрационного номера его автомобиля.

Он сказал: "Я посмотрел номерной знак, нашел адрес, поискал по адресу и нашел имя. Взял имя и начал искать в социальных сетях. Я нашел профили этого мужчины и его жены. Я создал аккаунт, написала жене сообщение об измене. Я не видел его уже несколько недель и сплю очень спокойно".

Комментируя его пост, один пользователь сказал: "С моей удачей, жена выгнала бы его, и он бы жил у соседки". Другой юзер добавил: "Никогда не порть сон изобретательному человеку, и не будь куском дерьма, который изменяет!". Третий человек прокомментировал: "Ты оказал жене услугу".

Напомним, 25-летняя девушка похвасталась, как за семь дней переспала с сотней первокурсников и их родителями. Она выполняет свое обещание, которое дала студентам.

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