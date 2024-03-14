Мешала спать: 103-летняя бабушка без водительских прав устроила ночью покатушки

В Италии 103-летняя пенсионерка каталась по городу без водительского удостоверения около часу ночи.

Об этом пишет Bild.

Когда бабушку остановили, полицейские поначалу не поверили своим глазам. В такой поздний час они наткнулись на, вероятно, самую старую нарушительницу правил дорожного движения в Италии, а возможно, и в Европе. У женщины не было действительного водительского удостоверения, а срок действия страховки автомобиля также закончился.

Женщину заметили только потому, что свидетели заявили в полицию, что белый автомобиль продолжал ездить по центру города после полуночи. Полицейские наконец-то смогли остановить автомобиль, и у них не было другого выбора, кроме как конфисковать машину и эвакуировать ее.

Также читайте Дедушка из Львовщины стал миллионером: как он разбогател

Но копы также оказались настоящими джентльменами и доставили женщину домой. Впрочем, штраф пенсионерке все же пришлось заплатить.

103-летняя женщина рассказала, что ехала в гости к друзьям, но затем потеряла ориентацию в центре города и бродила по улицам без всякого плана. К счастью, во время ее скитаний никто не пострадал.

К слову, в Италии действуют строгие правила для водителей старше 70 лет. В марте в 2023 году Комиссия ЕС предложила, чтобы эти люди либо проходили самооценку своей пригодности к управлению автомобилем, либо проходили медицинское освидетельствование каждые пять лет. Во многих европейских странах, таких как Ирландия, Люксембург, Нидерланды и Италия, тесты на пригодность к вождению уже требуются с определенного возраста.

Сообщается, что 103-летняя женщина, вероятно, была полностью пригодна к вождению по крайней мере два года назад, то есть в гордом возрасте 101 года.

Напомним, во Львове пара во время комендантского часа посреди улицы занялась сексом. Дело квалифицировали как "мелкое хулиганство".

Читайте также: