Месть за малыша: слониха растоптала крокодила и подняла его за хвост

Туристы на африканском сафари стали свидетелями битвы двух представителей мегафауны.

Разъяренная самка африканского слона напала на крокодила, который похитил маленького слоненка на мелководье реки Замбези в Замбии.

Как сообщает издание Daily Mail, это нападение огромного зверя зафиксировал во время сафари турист из Дании Ганс Хенрик Хаар.

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На снятых кадрах видно, как слониха топчется по крокодилу, длина которого, кажется, составляет от восьми до десяти футов (2,5-3 метра).

Крокодил бьется в конвульсиях под поверхностью воды, но зверь-тяжеловес постоянно давит меньшего хищника. Еще через минуту слониха схватила крокодила за хвост и вытащила его из воды.

Вероятно, на тот момент он уже был мертвым или смертельно раненым, потому что не оказывал никакого сопротивления.

Напомним, ранее во Флориде ветеран американской армии обнаружил аллигатора у своего дома и использовал мусорный контейнер для того, чтобы поймать хищника.

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