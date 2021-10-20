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Месть за малыша: слониха растоптала крокодила и подняла его за хвост

Месть за малыша: слониха растоптала крокодила и подняла его за хвост

Месть за малыша: слониха растоптала крокодила и подняла его за хвост

Скриншот видео

Туристы на африканском сафари стали свидетелями битвы двух представителей мегафауны.

Разъяренная самка африканского слона напала на крокодила, который похитил маленького слоненка на мелководье реки Замбези в Замбии.

Как сообщает издание Daily Mail, это нападение огромного зверя зафиксировал во время сафари турист из Дании Ганс Хенрик Хаар.

На снятых кадрах видно, как слониха топчется по крокодилу, длина которого, кажется, составляет от восьми до десяти футов (2,5-3 метра).

Крокодил бьется в конвульсиях под поверхностью воды, но зверь-тяжеловес постоянно давит меньшего хищника. Еще через минуту слониха схватила крокодила за хвост и вытащила его из воды.

Вероятно, на тот момент он уже был мертвым или смертельно раненым, потому что не оказывал никакого сопротивления.

Напомним, ранее во Флориде ветеран американской армии обнаружил аллигатора у своего дома и использовал мусорный контейнер для того, чтобы поймать хищника.

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