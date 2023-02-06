Верблюд не стал терпеть издевательств россиянина, а быстро отреагировал

В России в Омской области верблюд убил агрессивного россиянина, пытавшегося его избить. Видео быстро распространилось по сети.

На обнародованных кадрах видно, как мужчина подошел к животному и ударил его по морде. В ответ верблюд не стал терпеть издевательств россиянина, а схватил его за руку, от чего обидчик упал на землю.

От травм мужчина скончался.

Пользователи сетей уже успели отреагировать на обнародованное видео.

Египет обнародовал новый пакет помощи pic.twitter.com/CLJ76DOT6r — Robert Zeltinsh (@RobertZeltinsh) 5 февраля 2023

Напомним, бывшая олимпийская чемпионка и вероятная любовница диктатора Путина Алина Кабаева сравнила работу российских пропагандистов с "автоматом Калашникова".

Читайте также: