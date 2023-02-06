"Мгновенная месть": в России верблюд убил мужчину, пытавшегося поиздеваться над ним (видео)

Верблюд не стал терпеть издевательств россиянина, а быстро отреагировал
В России в Омской области верблюд убил агрессивного россиянина, пытавшегося его избить. Видео быстро распространилось по сети.
На обнародованных кадрах видно, как мужчина подошел к животному и ударил его по морде. В ответ верблюд не стал терпеть издевательств россиянина, а схватил его за руку, от чего обидчик упал на землю.
4 февраля 2023
От травм мужчина скончался.
Пользователи сетей уже успели отреагировать на обнародованное видео.
Египет обнародовал новый пакет помощи pic.twitter.com/CLJ76DOT6r— Robert Zeltinsh (@RobertZeltinsh) 5 февраля 2023
Напомним, бывшая олимпийская чемпионка и вероятная любовница диктатора Путина Алина Кабаева сравнила работу российских пропагандистов с "автоматом Калашникова".
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