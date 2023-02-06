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"Мгновенная месть": в России верблюд убил мужчину, пытавшегося поиздеваться над ним (видео)

Дата публикации
Просмотры
8841
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"Мгновенная месть": в России верблюд убил мужчину, пытавшегося поиздеваться над ним (видео)

Фото: Associated Press

Верблюд не стал терпеть издевательств россиянина, а быстро отреагировал

В России в Омской области верблюд убил агрессивного россиянина, пытавшегося его избить. Видео быстро распространилось по сети.

На обнародованных кадрах видно, как мужчина подошел к животному и ударил его по морде. В ответ верблюд не стал терпеть издевательств россиянина, а схватил его за руку, от чего обидчик упал на землю.

От травм мужчина скончался.

Пользователи сетей уже успели отреагировать на обнародованное видео.

Напомним, бывшая олимпийская чемпионка и вероятная любовница диктатора Путина Алина Кабаева сравнила работу российских пропагандистов с "автоматом Калашникова".

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