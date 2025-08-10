Microsoft назвал профессии, которые скоро исчезнут из-за ИИ: кто в списке

Кто останется без работы из-за ИИ / © Pixabay

Microsoft обнародовал результаты исследования, в котором назван список профессий, которые, скорее всего, могут быть заменены искусственным интеллектом.

Об этом пишет сайт Futurism.

Команда Microsoft проанализировала «набор данных из 200 тысяч анонимных и защищенных от конфиденциальности разговоров между пользователями и Microsoft Bing Copilot» и обнаружила, что профессии, скорее всего, будут устаревшие благодаря этой технологии, включают «предоставление информации и помощи, написание текстов, преподавание и консультирование».

Команда использовала данные, чтобы рассчитать «оценку применимости искусственного интеллекта» — попытку количественно определить, насколько уязвима каждая профессия, учитывая, как часто искусственный интеллект там уже используется и насколько успешными были эти усилия.

Согласно анализу, список профессий, которые, скорее всего, будут заменены:

переводчики,

историки,

торговые представители,

писатели, редакторы и журналисты,

представители службы поддержки клиентов,

бортпроводники и стюарды,

вебразработчики,

консьержи и другие специальности.

Профессии, наиболее безопасные с точки зрения автоматизации с помощью искусственного интеллекта, включают операторов тяжелой техники и моторных лодок, кровельщиков, массажистов и посудомоечников.

Иными словами, низкооплачиваемые и ориентированные на ручной труд профессии гораздо реже будут автоматизированы, чем профессии, соответствующие экспертизе крупных языковых моделей чат-ботов с искусственным интеллектом.

Однако издание к результатам исследования призывает относиться с определенной судьбой скептицизма. Во-первых, следует учитывать, что сотрудники Microsoft заинтересованы в том, чтобы представить технологию в лучшем свете из-за масштабных инвестиций компании в эту отрасль, что может привести к переоценке возможностей искусственного интеллекта.

Исследователи также предупреждают, что «данные не указывают на то, что искусственный интеллект выполняет все рабочие действия какой-либо одной профессии», а это значит, что для многих работ искусственный интеллект не сможет взять на себя более 100 задач.

Кроме того, в издании объясняют, что использование ИИ в той или иной области не означает автоматически вытеснения «живого работника». Искусственный интеллект может изменить способ выполнения работы, а не лишить или заменить рабочие места.

