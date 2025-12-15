Миф о "лишних" пальцах: что на самом деле делают мизинцы ног во время движения

Ноги / © Фото из открытых источников

Человеческие пальцы ног давно утратили способность цепляться за ветки, однако они остаются важным элементом движения и стабильности тела. Ученые отмечают, что именно форма и длина пальцев помогли человеку эффективно перейти к двуногому передвижению.

Об этом пишет Иflscience.

Исследования показали, что люди с более короткими пальцами ног тратят меньше энергии во время бега на длинные дистанции. Более длинные пальцы могут давать кратковременное преимущество в спринте, однако требуют значительно больших энергетических затрат.

Даже мизинец, который часто считают менее полезным, играет важную роль в поддержании равновесия. По словам врачей, стопа работает как «штатив», где сопротивления обеспечивают большой палец, мизинец и пятка.

Специалисты отмечают, что люди могут адаптироваться к потере пальцев, однако это часто приводит к изменениям походки, потере стабильности и повышенному риску падений. Поэтому пальцы ног остаются критически важной частью человеческой анатомии.

Напомним, 31-летний Штеффен Карлсен из норвежского Тронхейма придумал необычный способ измерять предметы без линейки — он набил татуировку в виде сантиметровой шкалы на указательном пальце правой руки. Идею реализовала его партнерша, 35-летняя тату мастерица Джули Стремнес: на пальце появились 10 линий с промежутком в один сантиметр.

По словам Джули, создание эскиза заняло около 10 минут, еще пять — нанесение самой татуировки. Штеффен признается, что давно хотел использовать пальцы для точных измерений и считает такую татуировку не только забавной, но и практичной.

Идея быстро привлекла внимание в соцсетях: часть пользователей назвала татуировку «гениальной», тогда как другие раскритиковали замысел, считая его бессмысленным.