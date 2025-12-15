- Дата публикации
Миф о "лишних" пальцах: что на самом деле делают мизинцы ног во время движения
Даже самый маленький палец ноги выполняет важную работу. Медики объяснили, как пальцы ног формируют сопротивление тела во время ходьбы.
Человеческие пальцы ног давно утратили способность цепляться за ветки, однако они остаются важным элементом движения и стабильности тела. Ученые отмечают, что именно форма и длина пальцев помогли человеку эффективно перейти к двуногому передвижению.
Об этом пишет Иflscience.
Исследования показали, что люди с более короткими пальцами ног тратят меньше энергии во время бега на длинные дистанции. Более длинные пальцы могут давать кратковременное преимущество в спринте, однако требуют значительно больших энергетических затрат.
Даже мизинец, который часто считают менее полезным, играет важную роль в поддержании равновесия. По словам врачей, стопа работает как «штатив», где сопротивления обеспечивают большой палец, мизинец и пятка.
Специалисты отмечают, что люди могут адаптироваться к потере пальцев, однако это часто приводит к изменениям походки, потере стабильности и повышенному риску падений. Поэтому пальцы ног остаются критически важной частью человеческой анатомии.
Напомним, 31-летний Штеффен Карлсен из норвежского Тронхейма придумал необычный способ измерять предметы без линейки — он набил татуировку в виде сантиметровой шкалы на указательном пальце правой руки. Идею реализовала его партнерша, 35-летняя тату мастерица Джули Стремнес: на пальце появились 10 линий с промежутком в один сантиметр.
По словам Джули, создание эскиза заняло около 10 минут, еще пять — нанесение самой татуировки. Штеффен признается, что давно хотел использовать пальцы для точных измерений и считает такую татуировку не только забавной, но и практичной.
Идея быстро привлекла внимание в соцсетях: часть пользователей назвала татуировку «гениальной», тогда как другие раскритиковали замысел, считая его бессмысленным.