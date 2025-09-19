Мифы и правда о молнии: 12 фактов, которые лучше не проверять на собственном опыте

Молния является опасным природным явлением / © pixabay.com

Реклама

Гроза начинается со вспышки, рассекающей небо. Через мгновение после молнии — оглушительный грохот грома. Нас с детства учат прятаться в помещении, отключать электронику и избегать металлических предметов. Некоторые из этих предупреждений основываются на науке, но другие являются лишь мифами, передаваемыми из поколения в поколение.

Об этом пишет BGR.

Молния — одна из мощнейших сил природы. Один разряд может нести более 300 миллионов вольт электричества и нагреваться до температуры, при которой испаряется металл. По данным Национальной службы погоды США, только в Соединенных Штатах каждый год от молнии погибают от 10 до 30 человек, а сотни получают травмы.

Реклама

Молния никогда не бьет в одно место дважды (миф)

Это старая пословица, обладающая успокаивающим эффектом, но она совершенно не соответствует действительности. Думать, что опасности нет, если в какое-то место уже попадала молния, крайне опасно.

На самом деле молния не «помнит», где она попала раньше. Она бьет туда, где для этого есть благоприятные условия. Часто одно и то же место может быть поражено десятки раз за одну грозу, особенно если это высокие открытые конструкции из стали и бетона. К примеру, в Эмпайр-Стейт-Билдинг в Нью-Йорке молния ударяет десятки раз в год.

Металлические украшения притягивают молнию (миф)

Логика этого мифа кажется обоснованной, ведь металлы хорошо производят электричество. Но молнию завлекают не блестящие аксессуары, а высота, изолированность и проводимость пути к земле.

Однако это не означает, что украшения безвредны при ударе молнии. Хотя они не привлекут разряд, но могут усилить травмы в случае попадания молнии и вызвать сильные ожоги.

Реклама

Если нет дождя, вы в безопасности (миф)

Бывает, что в совершенно ясный день, когда светит солнце, вдруг раздастся гром или вспыхнет молния. Это не вымысел, а редкое и в то же время очень опасное явление, известное как «молния с чистого неба». Она может пройти до 40 км от грозового облака, прежде чем ударить в землю.

Многие жертвы молнии находились не в эпицентре грозы, а именно на ее краю, где небо было почти ясным. Единственный настоящий предупредительный знак – это гром. Если вы его слышите, то уже находитесь достаточно близко, чтобы вас могла поразить молния.

Кроме того, молния иногда возникает вообще без дождя – во время снежных бурь, пылевых штормов и даже извержений вулканов. Принцип тот же: сильная атмосферная активность генерирует электрический заряд, и когда он разряжается, появляется молния.

Лежать на земле, чтобы защититься (миф)

Этот миф также кажется логичным — если молния бьет в высокие объекты, лежать на земле должно быть безопасно. Но на самом деле молния ищет самый ведущий путь, и это может быть сама земля.

Реклама

Когда молния ударяет в землю, электрический заряд распространяется по поверхности и создает так называемый «ток земли». Это явление очень опасно, и именно оно является причиной значительного количества травм и смертей. Если вы будете лежать на земле, это увеличит площадь контакта с поверхностью, что может привести к прохождению тока через ваше тело. Вместо этого лучше присесть – это минимизирует и ваш рост, и контакт с землей.

Палатки или сараи защищают от молнии (миф)

Это распространенное заблуждение, что палатки или деревянные сараны могут защитить во время грозы. На самом деле, такие укрытия не обеспечивают надлежащей защиты. Временные сооружения не заземлены, поэтому электрический ток может пройти сквозь них и поразить находящегося внутри.

Во время грозы ищите укрытия в капитальном здании с надлежащей электропроводкой и водопроводом, которые отведут безопасно молнию в землю.

Молния не может поразить в помещении (миф)

Это ошибка – считать, что пребывание в помещении гарантирует полную безопасность во время грозы. Когда молния ударяет в здание, она ищет самый ведущий путь к земле. Таким путем часто есть водопровод или электрические кабели.

Реклама

По статистике треть травм от молнии происходит именно в помещениях. Прикосновение к любым предметам, подключенным к электросети, может сделать вас проводником, даже если нет электричества.

Жертвы молнии могут биться током (миф)

Этот миф может стоить жизни, ведь человек, пораженный молнией, не несет остаточного электрического заряда. Касаться ее абсолютно безопасно, а скорая помощь критически важна.

Многие смерти от молнии происходят из-за остановки сердца или дыхания, и немедленное вмешательство, в частности сердечно-легочная реанимация, может спасти жизнь.

Если вы не самый высокий объект, вы в безопасности (миф)

Высота играет роль, но это не единственный фактор, притягивающий молнию. Она также реагирует на проводимость, расстояние и влажность. Поэтому она может поразить объекты, не самые высокие в районе.

Реклама

Именно поэтому стоять под деревом во время грозы очень опасно. Деревья насыщены влагой и являются отличными проводниками. Когда молния попадает в дерево, электрический ток может пройти по стволу и ударить в землю, или перепрыгнуть на любого скрывающегося под ним.

Молния и вода – смертельная комбинация (правда)

Это то, что должен знать каждый: во время грозы дважды подумайте, прежде чем принимать душ или плавать в бассейне или водоеме. Распространенной ошибкой является мнение, что молния должна поразить человека напрямую, чтобы нанести вред. На самом деле достаточно, чтобы она ударила в воду поблизости.

Когда молния попадает в озеро, реку или океан, электрическая энергия быстро распространяется по поверхности, что создает широкую зону опасности. То же касается и водопровода в доме. Прием душа или мытье посуды может подвергнуть опасности, так как электрический разряд может распространиться по трубам.

Избегайте использования электроприборов во время грозы (правда)

Хотя это и неудобно, это одно из самых безопасных решений во время грозы. Молния может войти в электрическую цепь через линии электропередач и создать мощный скачок напряжения.

Реклама

Многие считают, что сетевые фильтры могут защитить их устройства, но молния гораздо сильнее их. Лучшая защита — отсоединить чувствительные приборы от сети, как только вы получили предупреждение о возможной грозе или услышали первый гром, и не пользоваться ими, пока опасность не пройдет.

Закрытый автомобиль – безопасное укрытие (правда)

Автомобиль с металлической крышей может обеспечить отличную защиту во время грозы, но только при условии, что двери и окна полностью закрыты. Это связано с физикой: автомобиль действует как клетка Фарадея, отводящая электрический ток вокруг своего металлического корпуса.

Когда молния ударяет в машину, металлический корпус перенаправляет электрический ток по внешней части и не пропускает его внутрь. Защиту не предоставляют кабриолет, мотоциклы и машины с корпусом из стекловолокна или пластика.

Напомним, ученые раскрыли природу загадочных красных вспышек над Гималаями. Чрезвычайное световое шоу из более сотни ярких вспышек прошло вблизи озера Пумойонкуо в Тибете.