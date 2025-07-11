Мигрень на изменение погоды: что делать, когда головная боль атакует

Мигрень / © Associated Press

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Более 30 миллионов человек в мире страдают мигренью, и часто именно погода становится главным триггером. Атмосферное давление, влажность, жара или холод — все это может вызвать приступ сильной головной боли, буквально парализующий человека.

Об этом пишет Science Alert.

Мигрень — не просто головная боль. Это неврологическое заболевание, которое может нарушить ритм жизни, работу, обучение и даже общение. И для большого количества людей изменение погодных условий становится непредсказуемой причиной этих болезненных состояний.

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По данным врачей, до 50% людей с мигренью испытывают обострение при изменении погоды. Чаще это связано с изменением барометрического давления, перепадами температуры, повышенной влажностью, а также ярким солнцем или даже молниями. Все эти явления могут запускать реакцию нервной системы, вызывая воспаление или дисбаланс в обработке сигналов мозгом.

«Мозг человека с мигренью чрезвычайно чувствителен к изменениям окружающей среды. Атмосферные колебания могут запускать болевые процессы до того, как начнется дождь или ветер», — объясняет невролог из Колорадо, США.

Одна из основных теорий: при падении атмосферного давления (к примеру, перед бурей) возникает микродисбаланс меж давлением внутри черепа и наружной средой. Это стимулирует чувствительные нервные окончания, что вызывает боль. Также роль играют уровень серотонина, воспалительные процессы и повышенная чувствительность к свету.

Как защитить себя:

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Хотя изменить погоду мы не можем, есть способы подготовить организм:

Ведите ежедневник мигрени: отслеживайте погоду и симптомы, чтобы заметить закономерности.

Пейте достаточно воды, соблюдайте режим сна и еды.

Создайте безопасную среду: носите солнцезащитные очки, оставайтесь в помещении в жару или влагу.

Упражняйте медитацию или дыхательные техники для снижения стресса.

Обсудите с врачом профилактическое лечение, если приступы возникают регулярно.

Также следует иметь лекарство для экстренной помощи под рукой или при необходимости начинать прием заранее — например, перед приближением грозы или резким изменением температуры.

Погодные факторы редко являются единственной причиной мигрени.

Напомним, ранее мы писали, что международная команда ученых провела масштабный метаанализ 24 исследований с участием более 54 тысяч человек из разных континентов. Результаты шокируют: значительная разница артериального давления между правой и левой рукой может указывать на повышенный риск инсульта, инфаркта или даже преждевременной смерти .

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