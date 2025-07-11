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Мигрень на изменение погоды: что делать, когда головная боль атакует
Почему некоторые люди реагируют болью на грозу или жару? Разбираемся, как природа вызывает приступы мигрени и что с этим делать.
Более 30 миллионов человек в мире страдают мигренью, и часто именно погода становится главным триггером. Атмосферное давление, влажность, жара или холод — все это может вызвать приступ сильной головной боли, буквально парализующий человека.
Об этом пишет Science Alert.
Мигрень — не просто головная боль. Это неврологическое заболевание, которое может нарушить ритм жизни, работу, обучение и даже общение. И для большого количества людей изменение погодных условий становится непредсказуемой причиной этих болезненных состояний.
По данным врачей, до 50% людей с мигренью испытывают обострение при изменении погоды. Чаще это связано с изменением барометрического давления, перепадами температуры, повышенной влажностью, а также ярким солнцем или даже молниями. Все эти явления могут запускать реакцию нервной системы, вызывая воспаление или дисбаланс в обработке сигналов мозгом.
«Мозг человека с мигренью чрезвычайно чувствителен к изменениям окружающей среды. Атмосферные колебания могут запускать болевые процессы до того, как начнется дождь или ветер», — объясняет невролог из Колорадо, США.
Одна из основных теорий: при падении атмосферного давления (к примеру, перед бурей) возникает микродисбаланс меж давлением внутри черепа и наружной средой. Это стимулирует чувствительные нервные окончания, что вызывает боль. Также роль играют уровень серотонина, воспалительные процессы и повышенная чувствительность к свету.
Как защитить себя:
Хотя изменить погоду мы не можем, есть способы подготовить организм:
Ведите ежедневник мигрени: отслеживайте погоду и симптомы, чтобы заметить закономерности.
Пейте достаточно воды, соблюдайте режим сна и еды.
Создайте безопасную среду: носите солнцезащитные очки, оставайтесь в помещении в жару или влагу.
Упражняйте медитацию или дыхательные техники для снижения стресса.
Обсудите с врачом профилактическое лечение, если приступы возникают регулярно.
Также следует иметь лекарство для экстренной помощи под рукой или при необходимости начинать прием заранее — например, перед приближением грозы или резким изменением температуры.
Погодные факторы редко являются единственной причиной мигрени.
Напомним, ранее мы писали, что международная команда ученых провела масштабный метаанализ 24 исследований с участием более 54 тысяч человек из разных континентов. Результаты шокируют: значительная разница артериального давления между правой и левой рукой может указывать на повышенный риск инсульта, инфаркта или даже преждевременной смерти .