Микроскопическую сумку Louis Vuitton, которая меньше крупины соли, продали на аукционе: какая сумма

Ставки на лот стартовали от 15 тысяч долларов.

Сумочка микроскопического размера, которая меньше крупинки соли, была продана на аукционе.

Аксессуар Louis Vuitton OnTheGo ушел с молотка за 63 750 долларов. Об этом пишет bbc.com.

К слову, она не имеет никакого отношения к именитому бренду. Сумка сделана из фотополимерной смолы и была создана с использованием технологии 3D-печати, часто используемой для создания крошечных механических моделей и конструкций.

Чтобы увидеть дизайн сумки, необходим микроскоп, ведь размер крошечного объекта составляет 657 х 222 х 700 микрометров.

Микроскопическая сумка Louis Vuitton / Фото: MSCHF

Но потеря предмета должна быть меньшей проблемой для владельца новой сумки, поскольку в покупку включен микроскоп с цифровым дисплеем.

Микроскопы с цифровыми дисплеями можно купить в Интернет-магазинах по цене от 60 до тысяч долларов.

Микроскопическая сумка Louis Vuitton / Фото: MSCHF

Аукционный сайт не указал цену микроскопа отдельно от сумки.

Ставки на лот стартовали от 15 тысяч долларов.

Базирующийся в Бруклине художественный коллектив MSCHF известен своими неоднозначными проектами. В их числе туфли с человеческой кровью, кроссовки со святой водой на подошвах, одеколон с запахом WD-40 и гигантские красные резиновые сапоги.

На этот раз коллектив решил довести тенденцию маленьких сумочек до крайности.

Напомним, в Запорожье обнаружили историческую лодку, которой может быть более 1000 лет. Ее нашли при исследовании береговой зоны.

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