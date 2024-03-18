Миллиардер отстроит точную копию "Титаника": идею назвали самой плохой

Проект "Титаник II" стоимостью в миллиард фунтов стерлингов, который станет продолжением катастрофического "Титаника", выйдет в море в 2027 году, утверждает его инвестор-магнат.

Об этом пишет Daily Star.

После почти десятилетнего планирования, неудачных запусков и неудач австралийский горнодобывающий магнат Клайв Палмер снова нацелился на то, чтобы отстроить точную копию затонувшего в 1912 году лайнера, который унес жизнь 1496 человек.

Но богач понял недостатки исторического корабля, и его судно, "Титаник II", будет "намного, намного лучше оригинала".

Легендарный "Титаник", 10 апреля 1912 года / AP Photo

С тех пор Палмер признал, что для начала строительства этого огромного судна нет верфи, но его заинтересованность в создании "Титаника II" реальна.

Путешествие и строительство, которые планировалось начать в 2016 году, были отложены почти на десять лет. С тех пор Палмер обвинил в задержке пандемию Covid и высказался по поводу предположений, что его "Титаник II" был рекламным ходом.

Уверяя общественность, Палмер похвастался, что "у него достаточно денег, чтобы построить "Титаник" 10 раз". До сих пор Палмер не построил ни одного корабля, но проектируемое судно на 2500 человек уже якобы заинтересовало "несколько миллионов человек".

Палмер добавил: "Теперь у меня больше денег. Так что я мог бы сделать "Титаник". Я сделаю это".

Клайв Палмер / Фото: Getty Images

Пользователи социальных сетей посмеялись над видением Палмера, написав: "Будет ли в точной копии гигантская дыра в корпусе?", "Не думаю, что я выбрал бы "точную" копию. Может, на этот раз не экономить на заклепках? И обязательно добавить больше спасательных шлюпок".

Планируемая дата строительства – начало 2025 года, а рейс из Саутгемптона в Нью-Йорк, повторяющий катастрофическое путешествие первого "Титаника", должен состояться в июне в 2027 году.

Напомним, ТСН удалось попасть на одну из самых дорогих яхт мира – суперяхту Медведчука. Судно предателя и "кума Путина" приобретено за 200 млн евро.

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