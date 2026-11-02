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Миллиардер признался, что не пил обычной воды 48 лет: что он выбирает вместо нее
96-летний американский инвестор-миллиардер Уоррен Баффет якобы не употребляет обычную воду уже 48 лет, полностью заменив ее на сладкую газировку Coca-Cola.
Американский миллиардер и инвестор Уоррен Баффет якобы не пьет обычную воду уже 48 лет. Зато он предпочитает сладкую газировку Coca-Cola со вкусом вишни.
О необычной привычке 96-летнего бизнесмена рассказал миллиардер Билл Акман, пишет UNILAD.
Акман рассказал историю о том, как Баффет пришел к нему домой на ужин «много лет назад». Хозяин заранее позаботился о любимом напитке гостя — Cherry Coke. Однако во время ужина он все же предложил миллиардеру обычную или газировку.
Баффет отказался и попросил свою любимую газировку. Когда Акман поинтересовался, пьет ли тот воду, инвестор якобы ответил: «Билл, я не пил воды уже 48 лет».
В 2015 году сам Уоррен Баффет даже шутил, что он «на четверть состоит из Coca-Cola», потому что это четверть его ежедневного потребления калорий, но на самом деле его первой любовью была Pepsi.
В то же время, неизвестно, насколько буквально стоит воспринимать это заявление. Сам Баффет публично не подтверждал, что полностью отказался от воды.
Баффет инвестировал в компанию, напитки которой любит
Приверженность миллиардера к Coca-Cola сказалась и на его инвестициях. В 1988 году его компания Berkshire Hathaway начала покупать акции Coca-Cola, а в следующем году он объявил об инвестициях в компанию в размере 1 миллиарда долларов, сформировав пакет примерно в 9% акций компании.
Баффет также известен любовью к фастфуду и сладости. В частности, он любит завтраки из McDonald’s, картофельные снеки и шоколадное мороженое.
Несмотря на то, что в свои 96 лет Уоррен Баффет до сих пор имеет крепкое здоровье.
В издании иронически отмечают, что, возможно, не стоит обращаться к Баффету за советами по питанию, но признают, что такая вредная еда, похоже, не вредит 96-летнему миллиардеру.
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