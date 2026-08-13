Миллиардер взялся спасать «умирающий» остров: как он изменился после инвестиций в 135 млн долларов

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Миллиардер и руководитель хедж-фонда Ян Вейс приобрел запущенный шотландский остров Танера-Мор примерно за 2,2 млн долларов, а впоследствии вложил в его восстановление около 135 млн долларов. За несколько лет на острове отреставрировали десятки зданий, высадили более 100 тысяч деревьев и создали новые пространства для местного сообщества.

Об этом сообщило издание The Times of India.

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Танера-Мор перешел в собственность Вейса в 2017 году. За остров он заплатил около 1,7 млн фунтов стерлингов — на тот момент это составляло примерно 2,2 млн долларов. Танера-Мор площадью около 800 акров является крупнейшим островом архипелага Саммер-Айлс, расположенного у северо-западного побережья Шотландии.

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Объявление о продаже острова Вейс увидел ещё в 2013 году, но сделку заключил лишь спустя несколько лет. К тому времени Танера-Мор переживал упадок: население сократилось, старые здания разрушались, а значительные участки земли заросли. Вейс считал, что остров фактически «умирает», поэтому решил восстановить его, сохранив при этом местное историческое наследие и природу.

Всего на реставрацию Танера-Мор было выделено около 100 млн фунтов стерлингов, или примерно 135 млн долларов. По данным Танеры, за это время удалось отреставрировать более 50 зданий, в том числе исторические коттеджи и другие заброшенные постройки. На острове также проложили около 4,5 миль дорог и построили другую инфраструктуру.

Особое внимание уделили восстановлению природы. На острове высадили более 100 тысяч деревьев, обустроили восемь прудов и высадили сотни местных водных растений. Кроме того, восстановили около 28 акров исторических сельскохозяйственных угодий. Работы также охватили старые сады и пастбища.

Одной из составляющих проекта стало сохранение традиционных ремесел. Для этого были приобретены и отреставрированы два исторических судна для ловли сельди — «Clan Gordon» и «St Vincent». Восстановленный ткацкий станок используется для изготовления твида «Tanera». Также на острове проводятся занятия, посвященные традиционным навыкам, творчеству и работе с землей.

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На Танера-Мор появились и новые общественные пространства. В частности, бывший карьер переоборудовали в центр, где разместили офисы, жилые помещения и мастерские. Кроме того, на острове обустроили паб, часовню, художественную студию, кинотеатр, тренажерный зал, сауну и общую кухню.

Танера-Мор также стал местом оздоровительных поездок для сотрудников Национальной службы здравоохранения, полиции и вооружённых сил. По информации Танеры, с начала реализации программы остров посетили более 1300 государственных служащих. Во время таких поездок они могут заниматься садоводством, сажать деревья, обустраивать дорожки и участвовать в других работах.

Восстановление острова обеспечило работой жителей Шотландского нагорья. Более 60% постоянного персонала Танеры — выходцы из этого региона. При этом на острове могут работать и проживать около 150 человек.

В 2020 году Танера-Мор был передан благотворительному фонду, а впоследствии проект вышел за пределы острова и распространился на Койгач. По данным Financial Times, в 2024 году почти 8 тысяч акров земли на материке были переданы Компании по развитию общины Койгач. Таким образом, в настоящее время инициатива охватывает как дальнейшее восстановление Танера-Мор, так и проекты на прилегающей территории.

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