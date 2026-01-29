Миллиардер захотел увеличить свой половой орган: операция закончилась трагически

В больнице во время операции умер миллиардер / © Pixabay

Реклама

Во Франции во время увеличения полового органа умер миллиардер. Пластический хирург получил условный срок.

Об этом пишет dailymail.co.uk.

Бельгийско-израильский бизнесмен Эхуд Арье Ланиадо умер от сердечного приступа в клинике Saint-Honoré-Ponthieu в 8-м округе Парижа. 75-летний мужчина на момент смерти делал инъекции в пенис, чтобы увеличить его размер.

Реклама

Сначала прокуратура начала расследование по факту непредумышленного убийства, но вскоре изменила обвинения на неоказание помощи лицу, которое находилось в опасности, преступления, связанные с наркотиками, и осуществление медицинской практики без лицензии.

Также было обнаружено, что Ланиадо, который увлекался бодибилдингом, перед смертью употреблял запрещенные вещества, а также химические препараты, помогающие мужчинам бороться с эректильной дисфункцией.

Хирург Гай Х. получил 15 месяцев условного срока, а его ассистентка получила 12 месяцев условного срока.

Обоим врачам запрещено заниматься медицинской практикой, и они должны уплатить штрафы в размере 50 000 евро и 20 000 евро соответственно.

Реклама

Эхуд Арье Ланиадо посещал клинику два-четыре раза в год для процедур, которые стоили десятки тысяч евро.

Источник в судебной системе сообщил Le Parisien, что инъекцию в пенис быстро исключили как причину смерти торговца бриллиантами.

Вскрытие показало, что миллиардер умер от гипертрофии сердца. Следователи, которые обыскали его гостиничный номер в роскошном пятизвездочном отеле Plaza Athénée, обнаружили, что он принимал несколько веществ, запрещенных во Франции, а также препараты, которые могут способствовать эрекции.

Источник в судебной системе добавил, что материал, найденный в его гостиничном номере, «вероятно, вызвал его смерть».

Реклама

Несмотря на его смерть, семья Ланиадо не получила никакой компенсации.

Мартин Рейно, адвокат, защищавший хирурга, сказал после завершения дела: «Это трезвое, четкое и успокаивающее решение. Было что-то бесполезное и печальное в попытке найти виновного любой ценой после чисто случайной смерти».

Напомним, миллиардер дал совет, который поможет каждому получить наибольшую выгоду