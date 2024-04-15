Миллионер без наследников оставил деньги семьям, победившим в причудливом конкурсе: что он придумал

Чарльз Вэнс Миллар, состоятельный канадский адвокат, известный своей любовью к розыгрышам, оставил незабываемый след в истории своей последней выходкой.

Как пишет The Mirror US, Миллар, умерший в возрасте 73 лет на Хэллоуин в 1926 году, в своем завещании разработал своеобразный социальный эксперимент.

Не имея непосредственных наследников или близких родственников, которые могли бы унаследовать его значительное состояние, а это более 10 миллионов долларов в современной канадской валюте, он завещал большую часть своего богатства семье из Торонто, которая могла бы родить больше детей в течение десяти лет после его смерти.

Хотя Миллар, возможно, считал свою идею гениальной, он, скорее всего, не учел влияние на семьи, которые не выиграли, или на надвигавшуюся Большую депрессию. Его дерзкое решение вызвало огромный ажиотаж среди семей Торонто, особенно когда Великая депрессия привела многих к финансовым трудностям.

Стефано Дарриго из Торонто с семьей из 12 человек. Женщина родила девятерых детей с 31 октября 1926 года. / Фото: Getty Images

Местные газеты окрестили соревнование "гонкой аистов", и она быстро стала темой широкого интереса. Семьи разрабатывали стратегию, как увеличить рождаемость в условиях экономического спада и ограниченных медицинских знаний того времени.

Забереметь может быть сложной задачей, особенно для молодых матерей. Джейн Фредерик, медицинский директор HRC Fertility, клиники в округе Ориндж, штат Калифорния, рассказала FiveThirtyEight, что шансы на повторное зачатие зависят от того, "будет ли она кормить грудью и сколько времени будет предоставлено ее матке на восстановление".

В 1932 году, за четыре года до истечения десятилетнего срока, правительство Онтарио попыталось отозвать завещание и передать деньги Университету Торонто. Однако из-за значительного общественного резонанса, когда газета Toronto Daily Star осудила действия правительства как "коммунизм в сыром виде", правительство в конце концов отозвало свое требование.

Джон Уильям Картер, 50-летний уроженец Вест-Индии, отец первой темнокожей семьи, которая приняла участие в "гонках аистов". Он утверждал, что у него девять детей, рожденных и зарегистрированных в течение 10 лет. / Фото: Getty Images

С годами гонка превратилась в ожесточенные конкурентные соревнования, в которых многие семьи боролись за богатство Миллара, рожая многочисленных детей. В конце концов, более двух десятков семей в Торонто имели не менее восьми детей за десять лет.

Но у конкурса была и темная сторона – некоторые семьи жили в нищете, а некоторые младенцы трагически погибли.

Возникли юридические споры по поводу интерпретации завещания Миллара и права претендентов на приз. Когда наступила пора распределять богатство Миллара, лишь несколько семей прошли отбор, а некоторым матерям, имеющим более девяти детей, все еще было отказано в получении доли.

Несмотря на попытки оспорить законность конкурса, суды все же поддержали эксцентричное завещание Миллара.

Артур Голлис Тимлек родила 16 детей, девять из которых появились на свет с октября 1926 года. / Фото: Getty Images

В конце концов, шесть семей получили часть имения, в то время как другие получили значительно меньшие суммы, чем те, что обещал Миллар.

Последствия "гонок аистов" оставили глубокий след, подчеркнув хитросплетение богатства, рождаемости и общественной динамики в Канаде начала 20-го века.

Несмотря на то, что первоначальный замысел Миллара был шутливым, его нетрадиционная схема наследования имела далекоидущие последствия.

Напомним, 112 лет назад, 15 апреля 1912 года, утонул британский трансатлантический пароход "Титаник". Читайте удивительную историю самой молодой уцелевшей пассажирки Миллвины Дин.

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