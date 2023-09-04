Миллионер ищет помощника, который будет путешествовать с ним по миру: какие требования и оплата (фото)

Австралийский миллионер Мэттью Лепре объявил о поиске личного помощника.

Об этом пишет ladbible.com.

31-летний основатель Ecom Warrior Academy, где учат людей открывать собственный магазин электронной коммерции в Интернете, проводит свое время, летая по всему миру.

Мэттью Лепре / Фото: instagram.com/matthewlepre

Мэттью путешествовал "непрерывно" более чем по 30 странам за последние пять лет. Он проводил встречи с клиентами и помогал им развивать свой бизнес. И в результате того, что он масштабирует свой бизнес с помощью искусственного интеллекта, сейчас богач ищет компаньона, помогающего ему во время путешествий.

"Я сейчас хочу нанять трудолюбивого сотрудника, чтобы помочь мне в моем бизнесе. Я ищу "правую руку", чтобы помочь мне в моих путешествиях и административных задачах", — сказал он.

Мэттью Лепре / Фото: instagram.com/matthewlepre

Чтобы быть личным помощником Лепре, не обязательно иметь подобный опыт работы. Миллионер ищет любого, кто имеет действительный паспорт, любит путешествия и кропотливый в работе.

Мэттью Лепре / Фото: instagram.com/matthewlepre

Кроме возможности путешествовать по миру, помощник сможет ездить на его роскошных автомобилях, будет получать зарплату 30 500 фунтов стерлингов (38 500 долларов США) и будет иметь льготы на медицину.

Мэттью Лепре / Фото: instagram.com/matthewlepre

К слову, в 2019 году у миллионера был личный помощник, которому платил 28 000 фунтов стерлингов в год. Тогда заявку подали около 70 тысяч человек. В результате работу получил студент. В том же году он нанял личного фотографа, который путешествовал с ним и делал снимки для Instagram миллионера. За это он получил 28 000 фунтов стерлингов.

Напомним, в Тернопольской области мужчина заплатил за свидание с девушкой 85 тысяч грн, а она все проигнорировала и оказалась замужем. Он заявил в полицию.

Читайте также: