Миллионер на глазах у людей украл кепку у школьника: как он это объяснил
Миллионера после его поступка назвали «самым ненавистным человеком в Интернете».
В США польский миллионер выхватил кепку у школьника. После резкой критики он извинился за свой поступок.
Об этом пишет dailymail.co.uk.
Петр Щерек вызвал бурю негодования в интернете после того, как украл кепку игрока US Open, предназначенную для молодого болельщика.
Интернет-детективы недавно разоблачили миллионера-бизнесмена, который стоит за польской компанией Drogbruk, после того, как в сети появилось видео, на котором он ворует сувенир, предназначенный для ребенка по имени Брок, от теннисной звезды Камиля Майхжака.
После критики Щерек сказал, что совершил «огромную ошибку» и сообщил, что уже вернул кепку парню. Он отметил, что был убежден, что игрок передавал кепку ему.
Неприятная сцена развернулась через несколько минут после того, как польский теннисист Майхжак подошел к зрителям после самой крупной победы в своей карьере. Он передал школьнику свою кепку.
Тогда Щерек, который стоял рядом с пораженным мальчиком, протянул руку, схватил кепку с автографом и засунул ее в сумку.
Мальчик остался с подавленным видом и спросил: «Что вы делаете?», а Майхжак ушел, не осознавая, что только что произошло.
Интернет-активисты назвали польского бизнесмена «самым ненавистным человеком в Интернете» и раскритиковали его поведение.
