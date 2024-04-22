Миллионер отказался от своего богатства и стал бездомным: эксперимент закончился провалом

Мужчина, добровольно ставший бездомным и разорившийся, чтобы доказать, что может заработать миллион долларов в год, прекратил эксперимент после того, как состояние его здоровья начало стремительно ухудшаться.

Об этом пишет Mirror.

Майк Блэк хотел доказать, что любой может заработать миллион долларов всего за 12 месяцев. Впрочем, он не добился своей цели, покинув проект через 10 месяцев, заработав лишь 64 000 долларов, потому что "здоровье и семья на первом месте".

Майк назвал два своих аутоиммунных заболевания, которые повлекли за собой "хроническую усталость" и боль в суставах. Мужчина сосредоточился на лечении.

Майк Блэк / Mike Black/YouTube

Майк, называвший себя "предпринимателем", сначала пытался забраться с улицы, когда отказался от своего дома, машины и средств к существованию, поскольку ему отказывали в воде и он не мог найти место для ночлега. Однако мужчина с фургоном позволил ему остановиться у себя, и он заработал свои первые 300 долларов, продавая мебель в Интернете.

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Майк объяснил, что начал этот челлендж, чтобы показать людям, что можно построить империю с помощью простой силы упорного труда. Он сказал в видео на YouTube: "Я знал много людей, которые потеряли все во время пандемии и впали в депрессию. У меня даже был друг, за одну ночь потерявший бизнес стоимостью 10 миллионов долларов".

Однако позже Майк объявил, что досрочно прекратил свой челлендж, сказав: "Я официально решил завершить свой путь. Как бы мне ни было больно это делать, особенно за два месяца до завершения, я чувствую, что это правильный поступок. Мне пришлось столкнуться со многими проблемами лично, и недавно произошло то, что действительно подтолкнуло меня к краю. Мое личное здоровье ухудшилось до такой степени, что мне действительно нужно начать заботиться о нем. На протяжении всего проекта мы не делились с вами этим, но я постоянно ходил к врачу".

Майк назвал проект Million Dollar Comeback Challenge, что, по его мнению, означало бы построение нового бизнеса и его расширение до стоимости в миллион долларов. Но этого не вышло.

Майк Блэк / Mike Black/YouTube

Через некоторое время он придумал способ заработать немного денег. Майк объяснил: "Одна из лучших вещей для продажи – это столы. Я начал брать объявления на Craigslist в бесплатном разделе, размещать их на Facebook Marketplace и продавать с прибылью. Я выступал в роли посредника, занимаясь всей логистикой покупателя и продавца".

Через пять дней он заработал на этом достаточно денег, чтобы купить себе компьютер. Через две недели он снабдил себе офисное помещение, а затем начал снимать жилье. Через три месяца он стал работать менеджером социальных сетей и придумал собственный бренд кофе.

Он сказал: "Посмотрите, где мы сейчас. Мы не зарабатываем миллионы долларов, но посмотрите, что мы потенциально можем жить в имении без арендной платы. Я получаю звонки от крупных технологических компаний с предложениями по ведению их социальных сетей. Я запускаю кофейный бренд, у меня есть кофейный чувак в Остине. То есть все идет в правильном направлении. Три месяца назад я был бездомным!".

Майк поставил под сомнение проект на 138-й день, когда узнал, что у его отца рак толстой кишки, и в конце концов объявил об этом: "Здоровье и семья были гораздо важнее вызова, поэтому я решил остановить весь проект". За 60 дней до конца Майк сказал: "Мы всегда должны помнить, что нужно помогать тем, кто в этом нуждается, потому что это может быть именно та возможность, в которой они нуждаются".

Напомним, пара отдала людям $24 миллиона и вещи и пошла жить в монастырь. Теперь супруги будут полагаться только на щедрость других людей.

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