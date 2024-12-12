Миллионер после смерти оставил невероятное состояние родному городу, но при одном условии

Во Франции миллионер оставил все свое состояние родному городу, но при одном условии. 95-летний Марселин Артур Ше решил, что коммуна Турретт достойна инвестиций.

Об этом пишет LADbible.

Марселин, проживший в этой местности большую часть своей жизни, хотел передать городу свое состояние после своей смерти и заявил, что оно может быть использовано только на конкретную цель. Он жил в местности, которая спрятана между горами вдали от побережья Французской Ривьеры. В своем завещании Ше указал, что все его состояние может быть использовано только для служения людям пожилого возраста, все еще проживающих в этом районе.

Благодаря финансированию к 2026 году будет построено помещение, которое сможет принять 10 человек. Подарок Ше означает, что люди смогут получать дальнейший уход, поскольку продолжают стареть.

Из-за этого чрезвычайно доброго поступка люди вышли, чтобы похвалить его после смерти. Его завещание было зачитано в ратуше, и община смогла услышать, что он жертвует 2,5 млн евро на эти заведения.

Мэр Турретта, Камиль Буге, поспешила поблагодарить его за его самоотверженность и сказала: "Этот объект должен иметь не коммерческую цель, а сугубо социальную. Мы можем считать, что нам повезло с этим завещанием и выразить нашу благодарность этому турретцу, без всяких оговорок относительно наследников, стоя и аплодируя в память о покойном господине Ше".

Работа над этим "дневным центром для пожилых людей", как написано в его завещании, должна начаться в ближайшее время.

Напомним, богач закопал сундуки с сокровищами на миллионы и бросил вызов любому, кто их найдет. Он объявил "самую большую охоту за сокровищами".

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