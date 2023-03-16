Миллионер предложил женщине в самолете 100 000 долларов, но та отказалась: что он просил ее сделать

Известный американский предприниматель, основатель Фонда раннего лечения COVID-19 (CETF), Стив Кирш предложил женщине в самолете 100 000 долларов за снятие маски на борту.

Об этом миллионер написал в Twitter.

"Человек, сидевший рядом со мной в первом классе, отказался от 100 000 долларов за то, чтобы снять маску на весь полет. Без шуток. Это было после того, как я объяснил, что они не работают. Она работает в фармацевтической компании", – поделился он.

Свой пост Кирш сопроводил селфи, на котором он улыбается.

Стив Кирш / Фото: twitter.com/stkirsch

Также Стив поделился, что начал торги со 100 долларов.

"Она сняла маску, как только подали завтрак! Потому что все знают, что нельзя заразиться во время еды! И я указал, что когда она снимала маску для еды и питья, то могла заразиться одним вдохом", — добавил он.

Заметим, Стив Кирш – ветеран Силиконовой долины, которому приписывают одну из первых версий оптической мыши еще в 1980 году. Позже он стал соучредителем Frame Technology Corp, которая была куплена Adobe в 1995-м, и создал поисковую систему Infoseek, проданную Дисней в 1999 году.

Напомним, в Австралии мужчина купил лотерейный билет и несколько недель не знал о своем призе. Сумма выигрыша составила 26 миллионов долларов.

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