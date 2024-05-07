Миллионер спутал адреса и отправил 70 млн долларов незнакомому человеку

Торговец криптовалютой потерял почти 70 миллионов долларов из-за мошенничества.

Об этом сообщает Business Insider.

Злоумышленники создали поддельную учетную запись криптографического адреса своей жертвы в Интернете. Затем они использовали его для отправки небольшой суммы валюты в надежде, что позже жертва случайно пришлет деньги на фальшивый адрес.

Поскольку блокчейн общедоступен, мошенникам легко найти криптографические адреса людей и разослать жертвам поддельные транзакции для фишинга.

CertiK, фирма, занимающаяся безопасностью блокчейна, подтвердила в сообщении на X, что она обнаружила перевод биткоинов на сумму 69,3 миллиона долларов на такой адрес. Криптокошелек жертвы сейчас показывает общую потерю около 97% своих активов на Coinbase. На счету осталось чуть больше 1,6 миллиона долларов.

Эксперты рекомендуют проверять каждый адрес перед отправкой транзакции и никогда не копировать адрес в истории транзакций при переводе средств во избежание мошенничества с адресами. Отправка небольшой тестовой транзакции перед совершением крупного перевода также является эффективным методом проверки адреса, говорят в компании.

Согласно отчету ФБР об Интернет-преступности за 2023 год, количество мошенничеств, связанных с криптовалютами, растет. Мошенничество, связанное с криптовалютами, обошлось инвесторам в $3,94 млрд в прошлом году.

Лучший способ распознать криптовалютную аферу – никогда не доверять тем, кто принимает оплату только в криптовалюте или обещает большую прибыль от сомнительных инвестиций, говорят в ведомстве.

Напомним, бывшая мужчины случайно выбросила его биткоин-накопитель с миллионами в мусорку. Он до сих пор не может поверить в произошедшее.

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