Миллионные заработки и даже собственный павлин: священник-блогер Алексей Филюк показал, как живет

Как живет священник Алексей Филюк / © Facebook

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Священник Православной церкви Украины и один из самых популярных церковных блогеров страны Алексей Филюк показал свой дом в селе Шушковцы Тернопольской области. В частности, он продемонстрировал собственное хозяйство, где рядом с традиционным сельским трудом нашлось место для отдыха и экзотики.

Больше об этом рассказал Олег Кукляк.

Как живет священник Алексей Филюк

В Шушковцах отец Алексей служит уже более 20 лет. Здесь он живет между богослужениями, трудом в агрофирме, волонтерством и съемками контента. Во дворе имеет зону отдыха с беседкой и большим чаном под открытым небом.

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Отдельное внимание привлек живой павлин, живущий во дворе священнослужителя.

«Он ест все. И пшеницу, и зерно, и ячмень. У меня есть для него специальный корм. И воду пьет», — ответил Филюк.

Священник добавил, что птица привыкла к хозяевам, хотя сохраняет естественные привычки. Периодически птица хочет улететь. Впечатляет и кладовая хозяина, заполненная большим количеством домашних закруток.

Алексей Филюк отмечает, что доходы от публичной деятельности направляет не на роскошь, а на семью и честно платит налоги:

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«Я официально в прошлом году в бюджет государства заплатил более полумиллиона гривен. То есть, если полмиллиона налогов, ты можешь представить, сколько я заработал?»

Священник рассказал, что инвестирует деньоги в развитие детей и их обучение.

Из-за насыщенного ежедневного графика времени на полноценный отпуск Филюк говорит, что практически не имеет.

«Мне некогда, за отпуск забор строил», — пошутил священнослужитель.

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Напомним, Алексей Филюк является настоятелем двух приходов в Тернопольской области, воспитывает пятерых детей, занимается волонтерством, ведет кулинарный блог. В 2021 году он вошел в рейтинг ТОП-100 блогеров Украины по версии ICTV.

Священник Филюк: последние новости

Напомним, священник-блогер из Тернопольской области Алексей Филюк в разговоре с журналистами высказал мнение по поводу мужчин, которые прячутся от ТЦК. По его словам, защита Родины является обязанностью, а попытки спрятаться он считает ненормальными, хотя и признает, что у каждого на этот счет свое мнение.

В ответ на критику в комментариях по поводу того, почему он сам не находится на фронте, священник объяснил, что имеет законное право на отсрочку из-за усыновления четырех детей из детдомов.

На замечания в комментариях о том, что двое из его воспитанников уже достигли совершеннолетия, стоит отметить: согласно законодательству, призыву не подлежат усыновители, которые содержат хотя бы одного несовершеннолетнего ребенка, который до усыновления имел статус сироты или лишенного родительской опеки.

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