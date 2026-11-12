Миллионы крошечных торнадо на Солнце могут объяснить загадку, которая десятилетиями смущала ученых

Почему корона Солнца горячее поверхности: новое исследование / © Unsplash

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На поверхности Солнца могут возникать миллионы крошечных плазменных вихрей, которые помогают объяснить одну из самых больших загадок астрофизики — почему внешняя атмосфера звезды гораздо горячее ее видимой поверхности. Ученые предполагают, что эти своеобразные «солнечные торнадо» переносят энергию в солнечную корону, где температура достигает миллионов градусов.

Об этом пишет издание The Daily Galaxy.

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В течение десятилетий физики-солнца пытались объяснить одну из самых перспективных загадок Солнца: почему его внешняя атмосфера значительно горячее поверхности под ней. Видимая поверхность Солнца, известная как фотосфера, имеет среднюю температуру около 5500 градусов Цельсия.

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Однако корона, простирающаяся на миллионы километров в космос, регулярно достигает температуры, превышающей один миллион градусов Цельсия.

Новое исследование ученой Катарии Никири из Университета аэронавтики Эмбри-Риддл (США), результаты которого опубликовали в журнале The Astrophysical Journal Letters, предлагает возможное объяснение этого явления.

Ученая предполагает, что важную роль в нагревании короны играют многочисленные небольшие плазменные вихри, возникающие на Солнце.

Их удалось подробнее рассмотреть благодаря наблюдениям с помощью солнечного телескопа Daniel K. Inouye, расположенного на Гавайях. Его высокое разрешение позволило выявить ранее остававшиеся незаметными структуры.

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Как работают солнечные «торнадо»

Выявленные структуры связаны с так называемой неустойчивостью Кельвина — Гельмгольца. Это физическое явление возникает, когда соседние потоки жидкости или плазмы двигаются с разной скоростью. На Земле подобный механизм может создавать волнообразные облака и характерные узоры в океанических течениях.

На Солнце быстрый поток плазмы взаимодействует с более медленной намагниченной средой. В результате возникают вращающиеся вихри, накапливающие значительное количество механической энергии.

По расчетам исследовательницы, энергия одного такого вихря может составить примерно 200 триллионов джоулов. При этом миллионы подобных структур могут одновременно возникать и исчезать в течение нескольких минут.

Магнитные поля могут превращать энергию в тепло

Предлагаемое пояснение основывается на процессе магнитного пересоединения. Это явление, при котором линии магнитного поля быстро изменяют свою конфигурацию и высвобождают накопившуюся энергию.

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Когда вращаются плазменные вихри, они деформируют и сжимают окружающие магнитные поля. Из-за этого могут образовываться очень тонкие слои электрического тока — в ширину от нескольких сантиметров до метров.

В определенных условиях магнитные поля пересоединяются, высвобождая энергию в виде тепла и потоков быстрой плазмы. Часть этой энергии может распространяться вверх — к солнечной короне.

Исследовательница подсчитала, что для компенсации энергетических потерь короны достаточно, чтобы в нее попадало и превращалось в тепло только 5–8% механической энергии этих вихрей. Даже в корональных дырах этот показатель, по оценкам, может составлять не более 21%.

Разгадали ли ученые загадку Солнца

Несмотря на перспективность гипотезы, ученые пока не могут утверждать, что эти плазменные вихри полностью объясняют чрезвычайно высокую температуру солнечной короны.

В частности, еще предстоит выяснить, насколько эффективно энергия распространяется через хромосферу — промежуточный слой между видимой поверхностью Солнца и короной. Для этого необходимы дополнительные наблюдения, в частности, с помощью телескопа Daniel K. Inouye.

Понимание механизмов нагрева короны важно не только для разгадки древней загадки астрофизики. Именно в этой области формируется солнечный ветер — непрерывный поток заряженных частиц, распространяющийся по Солнечной системе.

Кроме того, магнитные процессы в атмосфере Солнца влияют на мощные выбросы веществ, способных нарушать работу спутников, систем связи и электрических сетей на Земле.

Таким образом, миллионы небольших плазменных вихрей могут оказаться важной частью механизма, поддерживающего экстремальную температуру внешней атмосферы нашей звезды. Однако для окончательного подтверждения этой теории требуются новые исследования.

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