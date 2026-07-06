Милые и сообразительные: эксперты определили 7 красивых маленьких собак

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Маленькие собаки давно перестали быть только «игрушечными» любимцами — среди них есть породы, сочетающие привлекательную внешность, высокий интеллект и дружелюбный характер. Ветеринарные эксперты Лиза Кан и Эйми Уорнер выделили семь декоративных пород, которые отлично подходят для семейной жизни и легко учатся.

Подборку опубликовало издание Parade Pets.

Бишон фризе

Эти собаки сразу узнаются за плотной вьющейся шерстью, которая почти не линяет. Как отмечает Лиза Кан, бишоны быстро адаптируются к новым условиям, обожают людей, хорошо контактируют с детьми и легко поддаются дрессировке. Вес породы обычно составляет 4,5–9 кг, а продолжительность жизни – примерно 14–15 лет.

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Мальтийская болонка

Мальтийцы известны своей длинной, шелковистой белой шерстью. По словам Эйми Уорнер, это очень нежные и игривые собаки, которые сильно привязываются к владельцам. В то же время им важно с раннего возраста уделять внимание воспитанию. Рост составляет 18-23 см, вес - до 3 кг, средняя продолжительность жизни - 12-15 лет.

Гаванский бишон

Порода происходит из Кубы и отличается выразительными глазами и мягкой шелковой шерстью. Лиза Кан подчеркивает, что эти собаки легко учатся, хорошо ладят как с детьми, так и с другими животными и обычно не подвержены чрезмерному лаю. Рост - 22-29 см, вес - 3-6 кг, продолжительность жизни - 14-16 лет.

Померанский шпиц

Несмотря на крохотные размеры, апельсины носят смелый и энергичный характер. Они очень внимательны ко всему происходящему вокруг. Эйми Уорнер отмечает, что важно рано социализировать эту породу, чтобы уменьшить чрезмерную настороженность и склонность к лаю. Высота - 15-18 см, вес - 1,5-3 кг, продолжительность жизни - 12-16 лет.

Японский шпиц

Эта порода легко узнается за белоснежной пушистой шерстью, закрученным хвостом и «улыбающимся» выражением мордашки. По словам Лизы Кан, японские шпицы очень преданы, умны и ласковы, отлично подходят для семей с детьми. Рост - 30-38 см, вес - 4,5-11 кг, продолжительность жизни - 10-14 лет.

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Лхаса апсо

Этих собак часто называют «аристократами» среди малых пород из-за их длинной, роскошной шерсти. Исторически они выполняли роль сторожей в монастырях, поэтому остались бдительны и внимательны ко всему необычному. В то же время это умные и независимые животные, хорошо поддающиеся обучению. Рост - 25-28 см, вес - 5,5-8 кг, продолжительность жизни - 12-15 лет.

Кавалер кинг чарльз спаниель

Эта порода отличается особенно кротким и социальным характером. Эйми Уорнер отмечает, что кавалеры легко становятся настоящими членами семьи и обожают общение с людьми. В то же время, им нужны регулярные прогулки и умеренные физические нагрузки. Рост составляет 30-33 см, вес - 6-8 кг, средняя продолжительность жизни - 12-15 лет.

Ранее говорилось, что французские бульдоги, несмотря на свое название, имеют британское происхождение и были выведены в XIX веке как компактная версия бульдога для роли собаки-компаньона. Порода быстро стала популярна во Франции во время промышленной революции, когда животных завезли вместе с работниками, и именно там закрепила свою нынешнюю «французскую» славу. Сегодня французские бульдоги известны как городские компаньоны с дружеским характером, но они нуждаются в особом уходе из-за склонности к проблемам с дыханием и перегревом.

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