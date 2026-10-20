Мир отказывается от высокосных секунд: как изменится отсчет времени в 2027 году

Как изменится отсчет времени 2027 года / © pexels.com

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Изменения будут касаться, прежде всего, технологий, зависящих от чрезвычайно точного измерения времени. Для большинства людей нововведение останется незаметным: смартфоны, компьютеры и бытовые часы не требуют специальной настройки.

Что такое высокосная секунда и зачем ее добавляли

Высокосная секунда — это дополнительная секунда, периодически вводимая во всемирное координированное время, чтобы согласовать его с вращением Земли. Система UTC опирается на атомные часы, обеспечивающие очень стабильный отсчет времени. В то же время скорость вращения нашей планеты постоянно претерпевает небольшие изменения.

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На длительность суток влияют геофизические процессы, движение океанов, атмосферные явления и изменения внутри Земли. Поэтому астрономическое время постепенно отклоняется от атомного.

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Высокосные секунды стали использовать в 1972 году. Когда разница между двумя временными шкалами приближалась к установленному пределу, UTC добавляли одну секунду. Таким образом, специалисты поддерживали соответствие между точным атомным временем и движением планеты.

Однако практика, которая должна была обеспечить точность, со временем стала источником трудностей для цифровой инфраструктуры. Поэтому международные специалисты решили перейти к непрерывной системе отсчета.

Почему высокосные секунды решили отменить

Главная причина – сложность обработки дополнительной секунды компьютерными системами. Большинство программ рассчитаны на обычную последовательность времени, поэтому нестандартная корректировка может вызвать ошибки в работе серверов, сетей и цифровых сервисов.

Проблемы такого типа уже возникали раньше. В частности, в 2012 году после введения высокосной секунды зафиксировали сбои в работе отдельных интернет-платформ. Причиной послужили трудности с обработкой необычного значения времени.

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Еще один фактор – изменения скорости вращения Земли. В отдельные периоды планета оборачивается быстрее, чем ожидалось. Поэтому ученые начали рассматривать возможность отрицательной высокосной секунды, то есть извлечение одной секунды из временной шкалы.

Такую корректировку ранее не применяли. Поэтому специалисты опасались, что его внедрение может привести к еще более серьезным проблемам, ведь многие программные системы не приспособлены к пропуску секунды.

Отказ от высокосных секунд должен устранить потребность в подобных нерегулярных изменениях и сделать синхронизацию более предсказуемой.

Как изменится мировое время с 20 мая 2027 года

После вступления в силу новых правил UTC станет непрерывной временной шкалой. К ней больше не будут добавлять и не извлекать отдельные секунды для согласования с вращением Земли.

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Ранее допустимая разница между UTC и астрономическим временем UT1 ограничивалась примерно одной секундой. По новым правилам она сможет постепенно увеличиваться – до 3600 секунд, то есть одного часа.

Такой подход позволит избежать регулярных корректировок в течение длительного времени. В то же время, точные данные о вращении Земли останутся важными для ученых и других специалистов, которым нужно учитывать астрономическое время в своей работе.

Иногда будущую масштабную коррекцию называют «високосным часом». Однако конкретный механизм и сроки такой корректировки пока не определены.

Повлияет ли отмена высокосных секунд на телефоны и компьютеры

Большинство пользователей не заметят перехода на новые правила. Обычный порядок дня, продолжительность минут и часов и принцип работы бытовых часов не изменятся. Переводить стрелки или вручную настраивать смартфон из-за отмены высокосных секунд не требуется.

Наиболее новшество касается систем, для которых критически важна точная синхронизация времени. Среди них:

Банковские и финансовые услуги. Точное время помогает правильно фиксировать операции и упорядочивать транзакции.

Телекоммуникационные сети. Синхронизация необходима для стабильной работы оборудования и обмена данными.

Энергетическая инфраструктура. Временные метки помогают координировать работу оборудования и контролировать процессы.

Спутниковая навигация. Измерение времени имеет ключевое значение для определения местоположения.

Транспортные системы. Согласованное время используется для навигации, обмена информацией и координации отдельных процессов.

Отказ от высоких секунд позволит разработчикам уменьшить количество нестандартных сценариев, которые необходимо учитывать при создании и обслуживании программного обеспечения.

Значит ли это, что время на Земле изменится

Отмена высокосных секунд не повлияет на физическую продолжительность суток и не ускорит вращение планеты. Изменится только способ согласования двух систем измерения: атомной и астрономической.

Атомные часы и дальше будут обеспечивать стабильный отсчет секунд. В то же время астрономическое время будет зависеть от фактического вращения Земли, которое не является абсолютно равномерным.

Впоследствии разница между этими шкалами будет расти. Для повседневной жизни это не будет иметь ощутимых последствий, но ученым и специалистам по высокоточным системам придется учитывать обновленные правила.

Решение о переходе к непрерывному UTC также ускоряет процесс, согласованный международным сообществом еще в 2022 году. Тогда отказ от высокосных секунд планировалось реализовать не позднее 2035 года. Теперь определена конкретная дата — 20 мая 2027 года.

Следовательно, отмена высокосных секунд станет, прежде всего, техническим обновлением международной системы времени. Оно должно упростить работу цифровой инфраструктуры, в то время как для большинства людей привычный порядок отсчета времени останется неизменным.

FAQ

Когда отменят высокосные секунды?

Новые правила вступят в силу 20 мая 2027 года. С этой даты до всемирного координированного времени UTC больше не будут добавлять и не извлекать высокие секунды для согласования с вращением Земли.

Нужно ли переводить часы в мае 2027 года?

Нет, специально переводить часы или изменять настройки смартфонов не нужно. Изменения касаются международного стандарта времени и, прежде всего, систем, использующих высокоточную синхронизацию.

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