Мир устал от новостей: почти половина людей сознательно избегает информационного потока — Reuters

Все больше людей избегают новостей. / © Credits

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Плохие новости, кажется, никогда не заканчиваются: война в Украине, угрозы на Ближнем Востоке, рост инфляции, торговые войны. В сочетании с роковым бесконечным скроллингом это начинает серьезно влиять на психическое здоровье людей.

Об этом свидетельствуют данные отчета Reuters Institute.

Все больше людей пытаются сознательно уменьшить потребление новостей или полностью избегают их. Согласно последнему отчету Reuters Institute о цифровых новостях, в среднем 40% опрошенных из 48 стран заявили, что они иногда или часто избегают новостей. Это значительный рост по сравнению с 29% в 2017 году.

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Как отмечает Феликс Рихтер из Statista, в Великобритании и США более 40% респондентов уже намеренно сократили свое новостное потребление.

В документе говорится, что такая тенденция тесно связана с низким доверием к медиа, а также с чувством усталости от постоянного потока негатива. Авторы отчета выделяют два основных типа избегания:

Последовательные избегатели — обычно с низким уровнем образования, не представляющим интереса к новостям вообще;

Выборочные избегатели – те, кто намеренно уменьшает потребление, пытаясь оградить себя от чрезмерно тревожной или деструктивной информации.

Такая динамика подвергает сомнению не только эффективность новостных платформ, но и устойчивость демократии, ведь доступ к сбалансированной информации — один из ее фундаментов.