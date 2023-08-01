Мировой рекорд по количеству отжиманий за час побит второй раз за месяц: кто новый обладатель титула

Он пытался сделать это в течение семи лет.

Румынский спортсмен, пытавшийся побить мировой рекорд по количеству отжиманий за час в течение семи лет, наконец сделал это.

Как сообщает Книга рекордов Гиннеса, 35-летний Поп Лаурентиу выполнил невероятные 3378 отжиманий и забрал титул у Даниэля Скали (Австралия), ранее этого месяца ставшего рекордсменом с 3249 отжиманиями.

Делая в среднем более 56 отжиманий в минуту, Поп побил рекорд Дэниела более чем в 100 раз. Достижение Попа – кульминация семи лет напряженной работы. Он последовательно тренировался пять дней в неделю, улучшая свое телосложение и технику после каждой неудачной попытки установить рекорд, пока, наконец, не достиг своей цели.

Поп Лаурентиу / Фото: guinnessworldrecords.com

Поп провалил свои предыдущие попытки, потому что его техника не соответствовала стандартам, однако его последняя попытка была идеальной – ни одно отжимание не было дисквалифицировано.

"В глубине души я знаю, что это сделал. После первых шести попыток я был разочарован, но сегодня чувствую себя победителем", — прокомментировал он.

Его попытка прошла в Fishmongers' Hall, расположенном рядом с Лондонским мостом, где он работает носителем.

Сначала он принял решение побить этот рекорд после того, как увидел новости о Карлтоне Уильямсе (Австралия). В 2015 году 50-летний мужчина сделал 2220 отжиманий.

Поп сразу же отправился в спортзал, чтобы лично принять вызов. Он выполнил более 1220 отжиманий, и хотя это было далеко не столько, сколько у Карлтона, это внушило в Попе уверенность, что он может установить мировой рекорд, если будет тренироваться.

Поп Лаурентиу / Фото: guinnessworldrecords.com

В 2017 году Поп впервые официально попытался установить рекорд. Однако его техника отжиманий не соответствовала стандартам, поэтому его заявка была отклонена. На тот момент рекорд составлял 2682 отжимания.

После этого Поп снова пытался побить рекорд ежегодно, однако его заявка каждый раз отклонялась по той же причине.

С каждым годом рекорд становился все труднее побить. Он увеличился с 2682 в 2017 году до 3206 до конца 2022 года. Поп признает, что ему было "психологически тяжело продолжать", и он несколько раз подумывал сдаться.

Мужчина взволнован тем, что наконец-то удерживает этот рекорд, которого он жаждал так много лет.

"Это значит все", – сказал он. "Мое сердце говорило мне, что каждый раз, когда ты терпишь неудачу и снова встаешь, ты только приближаешься к своей цели".

Поп Лаурентиу / Фото: guinnessworldrecords.com

Теперь он нацелился на то, чтобы побить рекорд по количеству отжиманий за час с 36-килограммовым рюкзаком. Текущий рекорд – 537, установленный Алехандро Тари (Испания) в 2021 году.

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