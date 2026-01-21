Мировой "тайник Судного дня" открыт для осмотра: что внутри

Мировой «тайник Судного дня» / © ladbible.com

В Великобританиипод землей на территории сада Kew Gardens в Уэйкхерсте открыли Millennium Seed Bank, известный как мировой «тайник Судного дня».

Об этом пишет издание LADbible.

Если вы поедете туда, вам не позволят зайти, ведь доступ к подземному хранилищу закрыт для публики. Однако журналистка BBC Noa Leach смогла посетить объект и рассказала, что это высокоопасное место.

Хранилище не предназначено для приюта людей в случае глобальной катастрофы. Оно уже заполнено другой ценной формой жизни — семенами растений.

В Millennium Seed Bank хранятся крупнейшие в мире запасы семян, содержащихся в замороженном состоянии под землей.

По словам Leach, в хранилище более 6,6 тонны семян, точное количество неизвестно, но некоторых образцов миллионы. Среди них есть виды, которые исчезли в дикой природе, и виды, находящиеся под угрозой исчезновения.

Семена хранятся при температуре -20°C, а система безопасности срабатывает, если кто-то находится в закрытом хранилище более 10 минут. Это не для того, чтобы кто-то мог украсть семена, а чтобы посетители не замерзли. Leach даже подписала отказ от ответственности в случае остановки сердца во время пребывания внутри.

Подземный тайник построен так, чтобы выдержать затопление, радиацию и прямой удар самолета, поэтому это «ковчег жизни» относительно безопасен от внешних угроз.

Контейнеры не имеют маркировки, поэтому даже если попасть внутрь, без доступа к компьютерной системе будет сложно определить, что находится в каждом образце.

Несмотря на то, что Millennium Seed Bank является крупнейшим банком семян в мире, существует более 1 700 подобных хранилищ, включая Global Seed Vault на архипелаге Шпицберген в Норвегии, где хранятся миллионы образцов семян со всего мира.

Напомним, ранее мы писали о том, что в глубине арктической тундры, внутри горы, находится уникальное хранилище — Всемирное семенохранилище на Шпицбергене, известное как «бункер судного дня». Здесь при постоянной температуре -18 °C хранят семена важнейших сельскохозяйственных культур со всего мира.