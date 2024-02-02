"Мисс Вселенная-2008" сменила подиум на церковную кафедру – фото, подробности

Теперь она проповедует в церкви.

Победительница конкурса красоты "Мисс Вселенная-2008" Дайана Мендоса неожиданно сменила подиум на церковную кафедру.

Об этом пишет NTK.

Она стала первой победительницей из Венесуэлы после Алисии Мачадо через 12 лет.

Она также приняла участие в программе Celebrity Apprentice вместе с Дональдом Трампом в 2012-м, а затем подписала контракт с его фирмой Trump Model Management.

Дайана Мендоса победила в конкурсе красоты в 2008 года / Фото: Getty Images

Но три года назад она публично объявила о своем решении оставить модельный мир, чтобы посвятить себя служению Богу.

В настоящее время 37-летняя Дайана проповедует в церкви в Нью-Йорке.

Она сказала, что ее модельная карьера пошла на спад, а ее брак распался, что заставило ее почувствовать, что жизнь развалилась.

Дайана Мендоса / Фото: instagram.com/dayanamendoza

Она упала на колени и попросила Бога "взять под свой контроль", утверждая, что чувствует, как его божественная рука ведет ее к настоящему пути.

Бывшая королева красоты рассказала: "Мой брак развалился, карьера модели не доставила мне удовольствия. Я была в отчаянии, ничего не шло хорошо. Именно тогда я склонила колени и сдалась. Я попросила Бога взять ситуацию под контроль. И я видела, как Его могучая рука направляла меня, помогая найти правильный путь. Я слушала пастора, и с первого момента, когда он говорил, мне казалось, что Бог это сказал мне, словно он отвечал на все вопросы, которые я имела в тот момент. Я начала чувствовать спокойствие".

Дайана Мендоса / Фото: instagram.com/dayanamendoza

Сегодня Дайана делится религиозным контентом в Instagram, где у нее 1,9 миллиона подписчиков. Экс-модель также имеет 16 000 фолловеров на ее канале на YouTube, посвященном религиозной тематике.

Во многих видеороликах показано, как он проповедует на испанском языке в церквях по всей территории США.

Напомним, пастор заработал миллионы благодаря мошенничеству с криптосхемами, утверждая, что Бог "приказал сделать это". Его криптовалюта была неликвидной.

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