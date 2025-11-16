Мистические розовые дельфины: фотограф зафиксировал подводную кражу века

Фото мистических розовых дельфинов Фото иллюстративный / © Фото из открытых источников

Драматические подводные кадры, снятые фотографом Томасом Пещаком, впервые в истории задокументировали неуловимых розовых амазонских дельфинов во время их «преступной» деятельности.

Об этом со ссылкой на снимки фотографа Томаса Пещака передает BBC.

Эксклюзивный улов: дельфины-воры в объективе

«Бразильская Амазония, чёрные воды реки Рио-Негро. Именно здесь, на закате 2023 года, морской фотограф с 20-летним опытом Томас Пещак (Thomas Peschak) осуществил снимок, облетевший мир и принесший ему престижную награду „Фотограф дикой природы года — 2024“ за лучшую историю фотожурналистики», — пишет.

Фото Thomas Peschak / © ВВС Украина

Пещак, специализирующийся на съемках в океане, столкнулся с уникальным вызовом: как зафиксировать мистических розовых дельфинов (boto) в мутных водах, где «нет ни карты, ни описания».

Идеальный момент настал, когда рыбаки забросили сети. Внезапно, из темной глубины возникло гладкое розовое создание. Пещак, затаив дыхание под водой, зафиксировал, как дельфин с «невероятной утонченностью» прогрыз сетку и украл сома.

«Они идеальные воры! Они очень шустры и могут маневрировать вокруг этих сетей под водой», — комментирует Пещак эксклюзивные кадры.

Эти кадры стали первым подводным документальным свидетельством того, как эти интеллектуальные млекопитающие научились ассоциировать звуки рыболовных лодок и сети с легкой добычей.

Стражи рек

Розовый дельфин — самый крупный пресноводный дельфин в мире, достигающий 2,5 м длиной и весящий до 200 кг. Местные общины окутали его мистическими легендами: одни говорят, что «бото» живут в подводных городах, другие — что они могут превращаться в бледных мужчин, которые соблазняют и похищают женщин.

Именно из-за своей «репутации вора» — будь то рыбы или женщин — розовые дельфины часто становятся мишенью. Рыбаки считают их врагами, поскольку они уничтожают орудие ловли. Поэтому популяция всех четырех видов розовых дельфинов в бассейне Амазонки сегодня находится под угрозой исчезновения.

Дельфин как «канарейка в шахте»

Двухлетняя экспедиция National Geographic, в которой принимал участие Пещак, документировала не только уникальное поведение, но и катастрофическое состояние речной экосистемы.

Морской биолог Фернандо Трухильо, основатель Фонда Омача, отмечает, что дельфины являются «стражами рек». Они первыми чувствуют на себе:

Загрязнение — в образцах крови дельфинов обнаружили микропластик и ртуть от незаконной добычи золота.

Изменение климата — рекордная засуха в 2023 году привела к гибели более 130 особей, попавших в ловушку в перегретых мелководьях.

Кстати, ежегодно только в небольшой части Колумбии в сетках гибнет более 700 дельфинов.

Проект Трухильо и инициатива SARDI, как отмечают в BBC, изменяют отношение местных общин. Они обучают рыбаков ответственному обращению с дельфинами и используют технологии, такие как «пингеры» (звуковые устройства), отпугивающие животных от сетей. В некоторых регионах это снизило ущерб от дельфинов на 40%.

«К проекту мы не считали дельфинов своими друзьями. Но сегодня мы делаем все возможное, чтобы избежать конфликтов, так мы получаем свою еду, а дельфины свою. Итак, мы все можем сосуществовать в гармонии», — отмечает рыбак Элиас Коррея да Силва.

Кроме того, Фонд Омача готовит местных жителей, в том числе представителей коренных групп, таких как Романи Пенья Гомес, работать гидами по наблюдению за дельфинами. Это создает устойчивую экономическую альтернативу рыбалке и изменяет восприятие.

«Для нас, как коренных жителей, дельфины — это радость реки… Их защита означает заботу о нашей собственной окружающей среде. Они являются защитниками рек», — заключает Гомес.

Томас Пещак надеется, что его отмеченные наградами фотографии помогут повысить осведомленность об этом увлекательном флагманском виде, отражающем хрупкость и величие биоразнообразия Амазонки.

