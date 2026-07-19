Мистический сюрприз на пляже: одинокое дерево из ниоткуда озадачило туристов

Дерево посреди пляжа / © Daily Star

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На одном из самых популярных песчаных пляжей Северного Уэльса загадочным образом появилось одинокое дерево, происхождение которого до сих пор никто не может объяснить.

Об этом сообщает Daily Star.

Необычный объект уже несколько недель привлекает внимание отдыхающих на курорте Рос-он-Си в графстве Конви. Голый ствол высотой около 2,5 метра стоит посреди открытого песка, а его появление породило десятки версий и шуток в соцсетях.

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Как отмечает издание, дерево слегка наклонено в сторону моря, поэтому маловероятно, что его унесло волнами. Именно поэтому многие считают, что его установили намеренно. Некоторые даже сравнили находку с загадочным монолитом из фильма «Космическая одиссея 2001 года».

Пользователи социальных сетей выдвигают самые разные предположения: от солнечных часов и арт-объекта до шутливого «столба для собак». Другие назвали дерево местной туристической достопримечательностью и даже дали ему прозвище «Баркси».

Пляж, на котором появилось дерево, был полностью реконструирован в 2021–2022 годах. Для его обновления на побережье доставили около миллиона тонн песка, укрепили береговую линию и обустроили новую набережную.

После открытия его стали называть «Уэльской Ривьерой», и с тех пор он стал одним из самых популярных мест отдыха туристов в регионе.

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Несмотря на многочисленные дискуссии о том, кто и зачем установил дерево прямо посреди пляжа, официального ответа до сих пор нет.

Напомним, ранее британская туристка Шэрон Герберт во время утренней прогулки на катере сфотографировала неизвестную «зеленую массу»в водах шотландского озера Лох-Несс вблизи руин замка Уркгарт, что стало седьмым потенциальным наблюдением легендарного чудовища в этом году.

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