Младенец с "опухолью" во рту ошеломил врачей: что это было на самом деле (фото)

Младенец / © pixabay.com

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Когда жительница США Роуэн Стайнер заметила что-то необычное во рту своего девятимесячного сына, она сразу обратилась к медикам. Сначала врачи предположили худшее — опухоль, однако впоследствии выяснилось, что на самом деле ситуация была совсем другой.

Об этом пишет Lad Bible.

Жительница штата Юта увидела синеватую припухлость во рту своего малыша Макса, когда тот внезапно заплакал во время смены подгузника. 30-летняя женщина немедленно повезла ребенка в больницу. Тамошние специалисты признались, что «никогда не видели ничего подобного» и не могли установить, что именно вызвало такое образование.

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Макса направили к стоматологу и детскому челюстно-лицевому хирургу, но даже они не смогли однозначно определить природу странной «опухоли». Врачи предположили, что это может быть сосудистое новообразование, и начали готовить ребенка к компьютерной томографии.

«Опухоль» во рту девятимесячного мальчика

Однако перед самой процедурой еще один специалист решил еще раз осмотреть рот ребенка и высказал предположение, что это не опухоль, а посторонний объект. С помощью стоматологического инструмента медик подцепил края — и предмет мгновенно отсоединился.

Выяснилось, что загадочная «опухоль» была частью игрушки-антистресса, которую Роуэн ранее купила для одного из своих старших детей.

«Руководитель отделения использовал стоматологический инструмент, подцепил край — и оно сорвалось. Это было очень резко, под этим местом была кровь, потому что объект так плотно присосался к десне. Вокруг была такая сильная отечность, что никто не видел самих краев игрушки. Она держалась настолько плотно, что никто не мог ее сдвинуть, даже касаясь», — рассказала Роуэн.

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Игрушка-антистресс, часть которой нашли во рту младенца

Женщина отметила, что врачи неоднократно предполагали, что это может быть игрушка.

«Мы были открыты к этой версии, потому что у меня пятеро детей, а девятимесячные малыши суют все в рот», — говорит она.

Несмотря на подозрения, Роуэн никогда бы не подумала, что виновником окажется часть игрушки-антистресса. Впрочем, когда выяснилось, что это не опухоль, женщина с облегчением сказала, что это «лучший возможный результат».

Роуэн также рассказала, что до момента окончательного диагноза и она, и отец ребенка, и медики касались этой части, пытаясь понять, что это.

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«Я очень благодарна, что это оказалось не опухолью и что мой сын не подавился той мелкой деталью. В общем просто будьте очень внимательны, особенно с маленькими детьми. Игрушка, которую мы купили, была дешевой моделью с Amazon. Я знаю, что есть более качественные и надежные бренды, но всегда проверяйте, чтобы все части игрушки были на месте, когда дети играют», — предостерегла женщина.

К слову, ранее сообщалось о том, что трехлетняя девочка из Австралии проглотила два магнита: они прорвали кишечник и ребенок впал в кому. После нескольких операций девочка борется за жизнь.