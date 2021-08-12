Младше даже одного из сыновей любимой: 61-летняя американка обручилась с 24-летним юношей

Женщина жалуется на травлю в Сети.

В американском городе Дейтон 61-летняя Шерил МакГрегор обручилась с 24-летним Кораном Маккейном, с которым у них разница в возрасте 37 лет.

Об этом пишет The Sun.

Пара познакомилась, когда ему было всего 15 лет, но долгое время между ними не было романтических чувств. Они познакомились, когда Коран работал в ресторане быстрого питания в штате Джорджия.

Сын Шерил Крис был его менеджером, и она приходила к нему на работу, чтобы навестить или поесть. В конце концов он оставил свою работу, и пара потеряла контакт к осени прошлого года, когда Коран пошел в магазин, где Шерил работала кассиром.

"Раньше я видел ее каждый день, она всегда была бы такой счастливой, но сегодня ей было грустно, и я спросил ее, что случилось, и она плакала", — вспоминает Коран.

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Кассир Шерил была расстроена тем, что разместила видео с танцами в своем TikTok и получила ненавистные комментарии, а Коран помог ее утешить. После этого они общались и даже сняли несколько видеороликов, где танцуют вместе, которые стали вирусными и собрали 1,3 миллиона лайков.

Пара сблизилась, и со временем их отношения переросли в романтические. Сейчас же, несмотря на то, что парень младший даже одного из ее детей, они говорят, что имеют фантастическое сексуальную жизнь.

"Каждый раз становится все лучше и лучше, это вполне нормально, в этом нет ничего необычного, но для меня это потрясающе. Она знает, что делает — это лучшая часть!", — говорит Коран.

После помолвки пара даже создала аккаунт в одной из соцсетей, где делится видеозаписями из жизни. Женщина жалуется, что расстроена ненавистными комментариями, которые пользователи оставляют в Сети.

"Это другое, это потрясающе, он очень щедр ко мне, и я думаю, это потому, что он моложе ... Между им и мной есть нечто такое, что я никогда не думала, что мы будем вместе. Он просто потрясающий человек. С ним другая химия, хотя он моложе, у нас много химии из-за вещей, через которые мы прошли, и это сближает нас", — говорит Шерил.

В то же время оказалось, что Шерил лишь на шесть лет моложе бабушки Корана и на восемь лет моложе его деда. Коран сказал, что никто не верил в их отношения и думали, что это шутка, но его семья приняла это, потому что они увидели, насколько те счастливы вместе.

А вот у Шерил 7 детей и некоторые от нее отвернулись, когда узнали о ее возлюбленном.

"Ей было очень больно, потому что она воспитывала их, чтобы они не были такими", — признается Коран.

В Сети пользователи критикуют пару, оставляют жестокие комментарии, называя Шерил его "бабушкой" или говорят, что их необычные отношения незаконные, постоянно напоминая о 37-летней разнице в возрасте.

"Иногда это заставляет меня плакать, потому что становится так ужасно", — сказала Шерил.

Несмотря на травлю, счастливая пара пытается сохранять позитивный настрой и заявляет, что их поклонники в соцсетях помогают им оставаться вместе. Они обручились 31 июля и надеются вскоре пожениться.

Напомним, в США девушка бросила мужа и вышла замуж за его отца, который на 29 лет старше ее. Сейчас у пары тоже есть ребенок, а бывшая жена даже общается с экс-мужем и сыном своего нового избранника.

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