«Мне показали дверь в рай»: женщина рассказала, какая мысль вернула ее из потустороннего мира

Удивительная история возвращения из рая / © Pixabay

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Женщина пережила клиническую смерть, длившуюся более 10 мин. Она рассказала, что встретила ангелов, почувствовала непревзойденное спокойствие и увидела дверь в рай, но одно зрелище убедило ее вернуться к жизни.

Об этом пишет Mirror.

Через несколько месяцев после самоубийства супруга Розмари Торнтон узнала о раке второй стадии. Вскоре после установления диагноза ей сделали биопсию и выписали, несмотря на сильное кровотечение.

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Во время душа женщине стало плохо, и она решила вызвать помощь. Скорая доставила ее в отделение неотложной помощи, где, по ее словам, ей дали морфин, но она продолжала терять кровь. Это привело к падению АД. Торнтон лишь помнит, как уснула, а потом ее якобы внезапно и насильно выбросило из тела.

«Словно тост выскочил из тостера. Мое сердце остановилось. В самом деле, ты не умираешь, ты мертв. Чувство вины, самообвинение, тревога, грусть, боль, жалость… каждая негативная эмоция, которую вы только можете себе представить, — это то, что я оставила позади», — сказала она.

Дверь в рай

Розмари оказалась в ярко-белой комнате, наполненной туманом, с единственной дверью впереди.

«Я знала, что эта дверь… это будет гарантировать, что я не вернусь», — сказала она.

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Тогда она начала двигаться к ним, но остановилась, чтобы задать последний вопрос. Она спросила: «Божественная ли воля моей жизни, что врачебная ошибка отправляет меня в рай?». Ей ответили, что нет — решение все еще за ней.

По ее словам, когда она собиралась открыть дверь в рай, то увидела видение медсестры из отделения неотложной помощи, которая раньше ее утешала.

Какая мысль вернула женщину с того света

«О, милая, мы не позволим тебе умереть», — сказала медсестра. В видении медсестра была сама, рыдая.

Она сказала: «Эта медсестра наклонилась вперед, спрятав голову в руках, и безудержно рыдала. И я наблюдаю за этим. Я знаю, что она не может меня слышать, видеть меня, чувствовать. Я осознала: это как то же горе и отчаяние, которые испытывала с момента смерти мужчины. Если я могу лишить хотя бы одного человека столько боли, я должен вернуться».

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Тогда Розмари отпустила руку из двери и снова очутилась на больничной каталке.

«Не было ни одного свиста назад… Я просто вернулась», — добавила женщина.

Позже врачи сообщили ей, что она была мертвая более десяти минут назад после внутреннего кровотечения. А более поздние обследования не обнаружили никаких следов рака, который ей раньше диагностировали.

Напомним, археологи нашли «дверь в потусторонний мир» в древнеегипетской гробнице в поселке Саккара, расположенном в Египте.

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