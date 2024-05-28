Мобилизацию в Украине ослабят: пророчество от старца Анастасия

По предсказанию старца, в июле украинский народ почувствует облегчение, ведь ВСУ будут одерживать много побед на поле боя.

Законы по мобилизации в Украине будут ослаблены, а в июне наступит освобождение от обременивших страну темных сил. Победа в войне возможна уже осенью.

Такой прогноз дал старец Анастасий, говорится в видео на Youtube-канале "Украинский Молитвенник".

По пророчеству старца, в Украине произойдут изменения в законодательстве, ожидается облегчение законов по мобилизации. Кроме того, много чиновников лишатся своих должностей, а их места займут новые лица.

Как предвещает Анастасий, в июле украинский народ почувствует облегчение, с плеч упадет груз, это будет месяц триумфа и радости. Украинцы не будут испытывать страх, ведь войска будут одерживать много побед на поле боя.

Особо радостным для народа станет празднование Дня независимости Украины 24 августа, прогнозирует старец. По его словам, это будет празднование мирового масштаба.

По прогнозу, в августе ВСУ получат много оружия, в том числе истребители F-16. Украинские военные будут готовы к решающим боям, которые приведут Украину к победе. Оружие от союзников усилит украинскую армию и позволит освободить много земель.

"Осенью увидим победу, наши земли будут освобождены. Западные страны продолжат поддерживать нас, помогая в восстановлении страны. Осень – время большой радости, восстановления", – говорится в пророчестве Анастасия.

Напомним, ранее астролог Алакх Ниранжан предусмотрел, когда Украина перехватит инициативу на поле боя, а также назвал самый кровавый месяц войны.

Заметим, что астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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