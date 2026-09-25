«Мобильный телефон» в 1943 году: старая фотография породила теорию о путешественнике во времени

«Путешественник во времени» попал на фотографию 1943 года. Фото: Кристьян Хоффман

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Черно-белая фотография, сделанная в Рейкьявике, Исландия, в 1943 году, вновь стала поводом для споров в Сети. Пользователи обратили внимание на мужчину, который держит руку у уха, словно разговаривает по мобильному телефону, — и это породило теорию о «путешественнике во времени».

Об этом сообщило издание Daily Mail.

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Фотографию десятилетиями хранила семья Кристьяна Гоффмана. Еще в 2016 году он опубликовал её в Facebook, обратив внимание на необычную позу одного из прохожих. По словам Гоффмана, мужчина стоит отдельно от других людей, а его жест напоминает поведение современного человека во время телефонного разговора.

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Впрочем, пользователи социальных сетей предложили гораздо более простые объяснения. Одни предположили, что мужчина просто почесал ухо, другие — что он поднес к нему часы, чтобы проверить, работают ли они.

Фотография, опубликованная Гоффманом много лет назад, в июне вновь начала распространяться в Сети. На этот раз дискуссия продолжилась и в X. Там появилась версия, что в руке мужчины мог быть небольшой радиоприёмник. При этом первые компактные транзисторные радиоприёмники появились только в 1950-х годах.

«Путешественник во времени» попал на фотографию 1943 года. Фото: Кристьян Хоффман

Не все пользователи восприняли эту историю всерьёз. Один из них пошутил, что мужчину, который просто почесал ухо, спустя 83 года «обвинили в путешествии во времени». Другой заметил, что мобильный телефон в 1943 году всё равно был бы бесполезен без сети сотовой связи. Также высказывались предположения, что загадочный мужчина мог быть шпионом стран Оси.

Фотография была сделана в особый для Исландии период. Во время Второй мировой войны страна официально сохраняла нейтралитет, однако из-за стратегического положения остров в 1940 году был оккупирован британскими войсками, чтобы не допустить возможного вторжения Германии. Впоследствии ответственность за его оборону перешла к США.

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Напомним, ранее мы сообщали, что на известной фотографии Нью-Йорка, сделанной в 1936 году, обнаружили деталь, которая породила теории о путешествиях во времени. Все из-за загадочного предмета в руке одного из прохожих.

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