Модель, которая сделала 19 пластик, шокирована тем, что рентген в аэропорту обнаружил у нее в голове

Тайваньская модель, за плечами которой 19 пластических операций, была шокирована тем, что рентген обнаружил у нее в голове.

36-летняя Фан Циюань, также известная как Спрайт, подробно описала свою находку в стиле Франкенштейна в посте в Instagram.

Женщина потратила более 250 000 долларов на различные косметические процедуры, в том числе две операции на лбу, пять на веках, пять на носу, две на подбородке и пять липосакции для восстановления лица.

Фан Циюань / Фото: instagram.com/sprite0719ss/

В результате Фан осталась с многочисленными посторонними предметами, застрявшими в подбородке. При попытке пройти через сканер безопасности в аэропорту аппарат зафиксировал хирургический винт чуть ниже ее нижней губы. Соответствующие фото она опубликовала в Сети.

Рентген в аэропорту обнаружил в голове модели многочисленные посторонние предметы / Фото: instagram.com/sprite0719ss/

Женщина считает, что винт остался там во время "протезирования подбородка", который она сделала восемь лет назад. К сожалению, это был не единственный хирургический премет, которые обнаружили на компьютерной томографии.

"Я неожиданно обнаружила, что у меня также есть гвозди в носу", — рассказала она.

Рентген в аэропорту обнаружил в голове модели многочисленные посторонние предметы / Фото: instagram.com/sprite0719ss/

На снимках видно, что один из болтов расположен чуть выше ее губы и направлен вниз, а другой – в носу.

"Мое лицо похоже на пазл!" – жаловалась Фан, записавшаяся на прием к врачу, чтобы удалить болты.

Рентген в аэропорту обнаружил в голове модели многочисленные посторонние предметы / Фото: instagram.com/sprite0719ss/

Ее подписчики были шокированы большим количеством винтов. "Боже, на это тяжело смотреть", — написал один из подписчиков. "Это показывает, как далеко люди могут зайти ради стандартов красоты". Другой пошутил: "Сделайте МРТ, и все станет ясно".

К счастью, несмотря на внешний вид, хирургические винты, как правило, не вредны для пациента, и поэтому их не нужно удалять.

"В большинстве случаев имплантаты могут оставаться в вашем теле без вреда", — утверждают в Very Well Health. "Их удаление никогда не следует рассматривать как часть "рутинного" ухода".

Однако врачи могут принять решение об изъятии оборудования, если оно вызывает "боль, раздражение или инфекцию".

Напомним, женщина, которая превратилась в живую секс-куклу, шокировала, как выглядела до пластики. Модель задалась целью стать максимально искусственной.

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