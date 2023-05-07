Модель осталась только с одной частью груди после того, как лопнул имплант: как она выглядит

Женщина призналась, что все же планирует снова увеличивать грудь.

30-летняя модель из Торонто Мэри Магдалена, у которой был огромный бюст, осталась лишь с одной частью груди после того, как лопнул ее имплант.

Об этом пишет dailystar.co.uk.

Женщина призналась, что раньше у нее была огромная грудь, однако однажды один из ее имплантов лопнул и тогда она осталась лишь с одной частью своего пышного бюста.

Модель признается, что из-за импланта боялась умереть. / Фото: dailystar.co.uk

Теперь женщина удалила и второй имплант и выглядит естественно. Она рассказала, что в будущем все же планирует сделать пластическую операцию. Модель отмечает, что она готовится к операции в августе, однако в этот раз не хочет такого большого размера, а несколько меньше, чтобы понять, комфортно ли ей так.

Несмотря на страх модель планирует и дальше увеличивать грудь. / Фото: dailystar.co.uk

В то же время Мэри признается, что во время операции у нее часто трещали импланты, поэтому она их меняла.

Канадская модель уже потратила около 81 000 фунтов стерлингов на пластические операции, включая три пластики груди, три бразильские подтяжки ягодиц, удаление жира из щек, наполнители для бедер, 20 зубных виниров и несколько наполнителей для губ.

У модели лопнул имплант в груди. / Фото: dailystar.co.uk

Напомним, супермодель превратилась в нищенку и ищет еду в мусорниках.

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