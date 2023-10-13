Модель Playboy призналась, почему никогда не занимается сексом в пятницу, 13-го (фото)

Она придерживается нескольких правил в этот день.

Пятница, 13-е — день, который большинство людей боятся больше всего.

На протяжении веков он считался неудачным, и с этой датой связаны разные предрассудки. Теперь одна модель рассказала, почему она избегает секса в этот день.

Об этом пишет Daily Star.

Джу Айсен заявила, что серьезно относится к своим свиданиям и имеет свои предубеждения. Модель Playboy верит, что интимная близость в пятницу 13-го может положить конец отношениям.

Она также верит в другие предрассудки, из-за которых ей не везло в любви: "Каждую пятницу 13-го я весь день ношу одежду наизнанку, чтобы мне повезло в любви".

Джу Айсен / Фото: instagram.com/juisen

Модель считает, что ношение одежды наизнанку исключает любые плохие отношения, которые могут возникнуть у нее после встречи с партнером. Хотя она и не торопится выходить замуж, Джу все же надеется обрести любовь.

"Идея заключается не в том, чтобы найти кого-то, за кого можно выйти замуж, а в том, чтобы иметь удачу в хороших дружеских отношениях", — сказала Айсен. "Дальше все зависит от нас".

Джу Айсен / Фото: instagram.com/juisen

Джу впервые попала в заголовки газет, когда она потратила 100 000 долларов США на 50 пластических операций, но недавно раскрыла свой новейший метод против старения.

Она рассказала, как прошла курс лечения спермой лосося. Исследователи обнаружили, что ДНК спермы лосося может стимулировать рост и дифференцировку стволовых клеток. По словам модели, она делает процедуру на своей коже как минимум раз в неделю.

38-летняя женщина призналась: "Если мое лицо выглядит молодым, это потому, что ей помог лосось. Если мы хотим выглядеть красивее и младше, нам нужно в это инвестировать. Лосось стоит дорого, добыть сперму нелегко, но поддерживать с ним косметический ритуал – это фантастика”.

Джу Айсен / Фото: instagram.com/juisen

Напомним, что следует сделать и что категорически запрещено в пятницу, 13-го. Это может быть днем, когда многие люди соблюдают определенные правила поведения через веру в отрицательную силу этого числа.

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