Модель похвастался, что будет колоть наполнители в пенис: "Будет больше" (фото)

Он любит тратить много денег на свою внешность.

Мужчина похвастался, что планирует уколоть наполнители для пениса, чтобы увеличить его размер.

Об этом пишет Daily Star.

Модель Исраэль Кассоль любит тратить деньги на свою внешность. Ему нравится заботиться о своем теле, стиле и волосах. Он уже потратил 300 000 долларов США на ягодичную пластику и несколько операций пластической хирургии. Теперь бразильцу придется снова лечь под нож – и на этот раз из-за своего мужества.

Он сказал: "Меня беспокоит его форма, это не фимоз (состояние, при котором мужская крайняя плоть сужена и не может втянуться назад за головку полового члена). Вот почему я собираюсь провести эту гармонизацию полового члена".

Исраэль Кассоль / Фото: @goldincision /CO Press Office

Поскольку Исраэль любит следить за собой, он считает себя метросексуалом. И для него проведение процедуры на половом члене станет поворотным моментом его жизни.

Он добавил: "Я всегда был тщеславным, я был моделью и продолжаю работать в мире искусства. Я всегда хочу выглядеть красиво для своей аудитории и хочу иметь "идеальную" внешность, когда смотрю в зеркало".

Благодаря гармонизации полового члена интимный орган Исраэля увеличится в размерах, и эту деталь он считает важной: "Помимо всех преимуществ, я еще буду чувствовать себя более привлекательным во время секса".

Исраэль Кассоль / Фото: @goldincision /CO Press Office

Недавно инфлюенсер применил технику по устранению его беспокоящего целлюлита. После процедуры на ягодицах он утверждает, что его прелести стали красивее, без "нежелательных дыр".

По словам Исраэля, попавшего на обложку журнала Playboy в 2022 году, он рассказал о процедурах, поскольку надеется побуждать больше мужчин искать решения для повышения уверенности.

В заключение он сказал: "Важно заботиться о себе, иметь хорошую самооценку и жить так, как мы хотим".

Напомним, молодожены сбежали из роскошной свадьбы, не заплатив за ресторан, и уехали из страны. Их разыскивает разъяренный владелец заведения.

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