Модель шокировала, втирая себе в лицо лошадиные фекалии посреди оживленной улицы - фото, видео

Модель OnlyFans шокировала поведением, когда она посреди улицы размазала по своему лицу лошадиные фекалии.

Дикая сцена, снятая на Шестой улице в Остине, штат Техас, была опубликована в социальных сетях.

На видео женщина по кличке Мадам Джубили лежит в куче лошадиных фекалий.

Мадам Джубили / Фото: instagram.com/showtimealexstrenger

Размахивая руками вверх и вниз, самопровозглашенная "тантрическая целительница" собрала экскременты животных и втирала их себе в тело. Вскоре вокруг собралась толпа и стала ее снимать.

Затем она стала на колени на землю, растирая фекалии по лицу.

Мадам Джубили / Фото: instagram.com/showtimealexstrenger

Свидетели кричали и аплодировали, когда она продолжала это делать.

@wurkitlikemexican woman plays in horse poop on 6th st downtown austin ♬ оригинальный звук — John Gutierrez

Мадам Джубили объяснила свой трюк в подкасте, сказав: "Я не боюсь быть грязной. Если подумать о дерьме, было что-то священное. Это похоже на удаление токсинов из нашего тела, так что на самом деле это метафора того, что в обществе происходит много дерьма, и как мы можем удалить эти токсины?".

Потом она объяснила, что вдохновило ее на то, чтобы такое сделать.

"По сути, я была как в центре города, развлекалась, ну знаете, начала танцевать, и вдруг я слышу, типа, бум. Я вижу, как человек падает, а копы прыгают на него. Я знаю, что хочу что-то сделать, поэтому я лежу на земле и просто пытаюсь установить с ним зрительный контакт, чтобы кто-то мог просто оставаться в сознании и излучать хорошие вибрации. У полиции повсюди лошади. Итак, я оборачиваюсь, и там все это лошадиное дерьмо, и я не знаю, это было похоже на то, что я собираюсь сидеть здесь, потому что это дерьмо было диким, и я просто села. Потому что мир — дерьмо", — добавила она.

Напомним, в Италии наконец-то уволили учительницу, которая в течение 20 лет не ходила на работу. Она заслужила титул "худшего работника страны".

Читайте также: