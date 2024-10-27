Модель стала похожа на "монстра" и заклеивала глаза скотчем после неудачной процедуры: фото до и после

Женщина стала "похожа на монстра" после того, как процедура наполнения лица пошла ужасно плохо.

Об этом пишет Daily Star.

Кэрол Брайан искала более устойчивое решение для борьбы с морщинами на лбу, когда решила остановить свой выбор на силиконе. Но вскоре ее лицо начало отекать, превращая ее в то, что она описывала как "монстра" и "пришельца".

Отек был настолько сильным, что ее лоб начал "проваливаться", нависая над глазами и придавая ей "грубый обезображенный вид". Оказалось, что в одном шприце были смешаны два разных наполнителя для лица, которые были введены ей в лицо, что повлекло за собой сильное воспаление.

Ей приходилось заклеивать глаза скотчем, чтобы просто ходить, и прятаться под шапками и солнцезащитными очками.

Она сказала: "Когда я выросла, моя внешность стала преимуществом, которое открыло мне много дверей и стало моим основным источником дохода. Я начала работать моделью в возрасте 16 лет, а также работала в индустрии красоты. У меня была прекрасная дочь, успешный муж, любящая семья, которая меня поддерживала. Со стороны, видимо, казалось, что я имела все это, но оглядываясь назад, я вижу, что моей жизни так много не хватало".

Кэрол Брайан / Фото: DOCTORSTV

Именно тогда, в 2009 году, Кэрол "убедили" сделать выбор в пользу филлеров для лица, и именно тогда ее жизнь пошла кувырком.

В разговоре с The Independent она сказала: "Мое лицо начало отекать и сужаться до такой степени, что мне пришлось не только прятаться от семьи и друзей, но и прятаться от самой себя, никогда не глядя в зеркало. Я чувствовала себя так, будто у меня голова инопланетянина, лоб был таким тяжелым, что падал и закрывал мне глаза, так что я не могла видеть, если не заклеивала или не поднимала лоб".

Кэрол Брайан / Фото: DOCTORSTV

После долгих лет обращений к многочисленным врачам Кэрол наконец-то нашла того, кто согласился помочь ей исправить операцию. Впоследствии она перенесла 17-часовую коррекционную операцию, чтобы прикрепить кожу на лбу.

Она сказала: "Эта команда хирургов действительно творила чудеса. Если бы не их огромные знания и опыт, я бы до сих пор носила платки на голове и держала кожу на лбу, чтобы видеть левым глазом. Я бы до сих пор боялась выходить из дома. Однако, несмотря на все их тщательнейшие усилия, первая операция оставила меня слепой на правый глаз; могли быть и худшие осложнения, поэтому в результате мне повезло, что я потеряла только половину зрения".

Кэрол Брайан / Фото: DOCTORSTV

Кэрол добавила: "К сожалению, я поняла, что настоящая красота начинается изнутри, только когда я не могла узнать себя. Я поняла, насколько обманчива может быть внешность и насколько ценна каждая минута жизни".

Кэрол Брайан / Фото: DOCTORSTV

Напомним, женщина ослепла, допустив ошибку во время приема душа. Ей пришлось заменять роговицу глаза.

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