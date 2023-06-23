Модель стала зависимой от пластики, чтобы быть как Кайли Дженнер: как она выглядит (фото)

Бразильская модель Джулия Медейрос, которая сейчас проживает в Майами, потратила более 18 тысяч долларов на операции, чтобы быть похожей на американскую звезду реалити Кайли Дженнер.

Об этом пишет dailystar.co.uk.

Впрочем, она утверждает, что "не чувствует себя довольной", несмотря на то, что настаивает на том, что "сама намного красивее нее".

Джулия Медейрос / Фото: dailystar.co.uk

Кайли Дженнер / Фото: instagram.com/kyliejenner

Зависимость Джулии от хирургии привела к тому, что 22-летняя девушка потратила 9 тысяч долларов на операцию по реконструкции вагины, и все это для того, чтобы она могла потерять девственность "во второй раз" после того, как ее первый опыт разочаровал ее.

Тем не менее, эта дорогостоящая привычка не сильно влияет на ее банковский счет: влиятельный человек зарабатывает 37 тысяч долларов в месяц, публикуя пикантный контент на OnlyFans.

Джулия Медейрос / Фото: dailystar.co.uk

Недавно Джулия сделала подтяжку лица, чтобы больше походить на кумиршу. Но после операции она поняла, что по-прежнему недовольна своей внешностью.

Джулия после подтяжки лица / Фото: dailystar.co.uk

"Я постоянно сравнивала себя с другими влиятельными лицами и чувствовала, что мое лицо и тело недостаточно хороши. Я решила сделать подтяжку лица, чтобы исправить эти недостатки. Но я все еще не была довольна своей внешностью — я поняла, что проблема была не в моем лице или теле, а в моем искаженном представлении о себе", — поделилась она.

Но, несмотря на то, что операция не решит ее проблемы с самооценкой, Джулия не планирует останавливаться.

Джулия Медейрос / Фото: dailystar.co.uk

Она намерена делать больше операций, объясняя, что считает это необходимым шагом, чтобы оставаться "идеальной" в старости.

"Я планирую сделать больше операций в будущем; нас всегда что-то беспокоит в нашем теле, верно? Я думаю о грудном импланте в будущем. Сейчас моя грудь натуральная, люди думают, что это силикон, но это не так. И, конечно же, когда я стану старше, меня ждет много операций по подтяжке лица и шеи", — поделилась она.

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